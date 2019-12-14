التعليم تكشف حقيقة المناهج المزورة لـ"فترة الحكم العثمانى لمصر" (صور)

اهتمت وزارة التربية والتعليم بالرد على ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بوصف أن ما حدث من معارك خلال فترة الحكم العثماني لمصر "فتحًا إسلاميًا".



ورد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على الصور المتداولة والتي تؤكد تمجيد محمد الثاني خلال الحكم العثماني، قائلًا: "هذه المعلومات "ليس لها أى أساس من الصحة"، حيث إن كتب الدراسات الاجتماعية التي تتناول فترة الحكم العثماني لمصر لم ترد فيها كلمة (الفتح العثماني لمصر) أو استيلاء العثمانيين على مصر والشام، بل تتم الإشارة إلى تلك الفترة من تاريخ مصر بعنوان (الحكم العثماني لمصر )، ويتم تناولها بموضوعية تامة دون تمجيد أو تعظيم للشخصيات التاريخية وهذا أحد موجهات تأليف المناهج".



وتابع وزير التربية والتعليم خلال التصريحات التي كتبها على صفحته: "وتتم الإشارة إلى العديد من مساوئ الحكم العثماني لمصر في كل المجالات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والفنية، والفكرية، وكيف أنه قد فرض العزلة على مصر، وساد بها الجهل والتخلف نتيجة الركود الذي أصابها أثناء الحكم العثماني".



وقال إن مناهج التاريخ بصفة خاصة تتسم بالموضوعية ولا تعكس أى توجهات سياسية أو دينية أو أيديولوجية.



وأتم الوزير حديثه قائلًا: "فإن الجزء المصور هو جزء مجهول الهوية لا يمت بصلة لمناهج الدراسات الاجتماعية".



وأرفق وزير التربية والتعليم بعض الصور المرتبطة بالمناهج المصرية، وما كتب فيها يؤكد أن تلك الصور ليس لها أساس من الصحة.



ونشر بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورَا للكتب الخارجية، الداعمة لكتب الوزارة ذكر فيها أن دخول العثمانيين مصر كان "فتحًا".