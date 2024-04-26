الجمعة 26 أبريل 2024
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مصر

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

حرصت الدولة المصرية على توفير الكثير من الخدمات لذوى الإعاقة وأصحاب الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال كارت الخدمات المتكاملة الصادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، تسهيلًا على المواطنين للحصول على الخدمات فى الكثير من القطاعات والمجالات.

كارت الخدمات المتكاملة 

يُعد كارت الخدمات المتكاملة وثيقة رسمية تمنحها وزارة التضامن الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتُثبت نوع ودرجة الإعاقة لديهم، ويوفر كارت الخدمات المتكاملة العديد من المزايا.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومى

أتاحت وزارة التضامن خدمات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي عبر موقعها الإلكتروني، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- ادخل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي .
- اضغط على "خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة".
- اضغط على "استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".
- أدخل الرقم القومي الخاص بك المكون من 14 رقما، ثم اضغط على "بحث".

3 طرق.. الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

وعند الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي ستظهر لك البيانات التالية: رقم البطاقة، اسم صاحب البطاقة، تاريخ الميلاد، نوع الإعاقة، درجة الإعاقة، تاريخ إصدار البطاقة، وتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبى لكارت الخدمات المتكاملة

يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة من خلال الخطوات التالية..

- الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة .
- الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي.
- إدخال الرقم القومي الخاص بالمواطن الراغب في الاستعلام.
- كتابة كلمة المرور الخاصة بالمتقدم للكشف الطبي.
- الضغط على أيقونة "بحث" لتظهر النتيجة.

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

أن يكون المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة.
أن يكون مصري الجنسية.
أن يكون مقيمًا في مصر.
أن لا يتجاوز عمره 60 عامًا.
أن لا يكون له أي دخل ثابت.

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كارت الخدمات المتكاملة.. خطوات التسجيل ورابط الاستعلام عن البطاقة

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 

يوفر كارت الخدمات المتكاملة العديد من المزايا التى تشمل:

  • خدمة الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة.
  • التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية.
  • الكشف المجانى في المستشفيات لذوي الإعاقة.
  • الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.
  • الإعفاء من الضرائب.
  • الدمج في مدارس التعليم الأساسى لذوي الإعاقة.
  • الدمج في المعاهد والجامعات.
  • الإعفاء من الرسوم الجمركية على سيارة معاقين.
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