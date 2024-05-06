موافقة حماس على وقف إطلاق النار تربك إسرائيل.. وإعلام عبرى: «الكرة الآن فى ملعب نتنياهو»

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن وفد التفاوض الإسرائيلي تلقى رد حماس بالموافقة على مقترح الوسطاء، لوقف إطلاق النار في غزة وسيرد في وقت لاحق من اليوم.

وقالت قناة ريشت كان الإسرائيلية: بعد موافقة حماس على مقترح الوسطاء، الأمر الآن بين يدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ونقلت عن مصدر بالمجلس الوزاري المصغر للشئون السياسية والأمنية، قوله: بيان حماس محاولة تضليلية لتصوير إسرائيل أنها متعنتة ونرفض هذه الصفقة.

في السياق، زعم مسئول إسرائيلي إن إعلان حماس خدعة على ما يبدو لتصوير إسرائيل الطرف الرافض لاتفاق.

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، قبولها مقترح وقف إطلاق النار في غزة الذي تقدمت به مصر وقطر.

وقالت الحركة في بيان "إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية عباس كامل، وأبلغهم موافقة حركة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار".

ولم ترد تفاصيل حتى الآن عن مضمون الاتفاق.

قال مسئول في حماس لفرانس برس، الإثنين، إن الكرة باتت الآن "في ملعب الاحتلال الإسرائيلي" للموافقة على إعلان هدنة في غزة، بعد أن أبلغت حركة حماس موافقتها للوسيطين القطري والمصري.

وقال المصدر مفضلًا عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول الإدلاء بتصريحات علنية عن المفاوضات، "بعد موافقة حماس على اقتراح الوسطاء لوقف النار، الكرة الآن في ملعب الاحتلال الإسرائيلي ما إذا كان الاحتلال سيوافق على اتفاق وقف النار أم أنه سيعطله".