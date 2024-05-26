الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي



تابعت بالامس تصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اثناء افتتاحه للعديد من المشروعات التنموية بجنوب الوادى والتى تضمنت افتتاح محطات رفع المياه الرئيسية العملاقة بتوشكى وتطوير محور (شرق العوينات ــ الداخلة ــ الفرافرة) وتطوير محور الدكتور هشام عرفات وتطوير محور اللواء أركان حرب سمير فرج بشمال الأقصر ومحور الدكتور محمد سيد طنطاوى (محور دار السلام) ومحور الشيخ محمد صديق المنشاوى (محور منفلوط).

وبعد ان استعرض السيد الرئيس اقتصاديات زراعه القمح في توشكي وضروره الاستفاده القصوي من المحتوي المائي المحدود لزراعه اكبر مساحه ممكنه.. اقترح سيادنه عده حلول اري انها يجب ان توضع بعين الاعتبار لدي المتخصصين

اولها تخصيص نصف المساحه المزروعه بقصب السكر والمقره ب ٣٥٠ الف فدان بالصعيد ليتم فيها زراعه البنجر حيث ان المقنن المائي المخصص لزراعه القصب يساوي ضعف المقنن الخاص بزراعه البنجر.

الاقتراح الثاني كان يتعلق بالخبز .. اكد سيادته أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز تبلغ 125 قرشا ويتم بيعه ب خمسه قروش فقط وبما أن الانتاج المحلى من القمح لا يكفى القدر المطلوب لإنتاج الخبز ويتم استيراد الفرق من الخارج فإن تكلفة إنتاج الخبز المدعم بلغت 130 مليار جنيه.

‎ واقترح سيادته تجربة خلط القمح بالذرة فى رغيف الخبز مشيرا إلى أن إنتاج الخبز يستهلك ما بين ١١ و١٢ مليون طن قمح ويمكن استخدام الذرة بنسبة تقدر بـ٢٠٪ من هذا الاستهلاك بما يقرب من ٢ مليون طن ذرة، مما يعنى توفير ٦٠٠ مليون دولار قيمة تكلفة ٢ مليون طن قمح مشيرا إلى أن هذه الاجراءات تستهدف الحفاظ على سعر رغيف الخبز للمواطنين الأكثر احتياجا.

وتحدث السيد الرئيس عن مشكله تخفيف احمال الكهرباء موضحا ان عدم تطبيقها سيضاعف اسعار الكهرباء علي المواطن بثلاثه اضعاف سعرها.

اهم ما جاء في خطاب السيد الرئيس هو توجيه اللوم للساده الوزراء المختصين لعدم شرحهم ومكاشفتهم كل هذه التحديات للاعلام ليقوم بدوره علي الوجه الاكمل لنقلها وتوضيحها للمواطنين.

شكرا للسيد الرئيس علي تثمينه لدور الاعلام واهميته في خلق حوار شفاف وبناء مع كل طوائف الشعب من اجل ايجاد حلول وافكار متجدده لمواجهه التحديات.