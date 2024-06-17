الفساد الإيجابى!

عشت معظم حياتي تحت حكم الرئيس مبارك، الذى تولى الحكم ونحن في مرحلة الطفولة وحتى مرحلة الكهولة، 30 عامًا كنا فيها شهودًا على مرحلة تاريخية لها خصوصيتها، لعب فيها الحزب الوطني بتركيبته السياسية والاجتماعية الدور الأهم الذي يميز تلك المرحلة بما فيها من قوانين وثوابت- غير مكتوبة- لكن معمول بها في منظومة دقيقة كدقة عقارب الساعة، بشكل أوضح كانت منظومة من الفساد المنظم الذي انتهى بالثورة عليه وأتى بجماعة إرهابية لتحكم مصر.

فساد هذه المرحلة ينقسم- من وجهة نظري- إلى نوعين، هما الفساد السلبي والفساد الإيجابي، وقبل الاعتراض على فكرة الفساد الإيجابي يجب التأكيد أولًا على أن الفساد فساد، كله حرام وكله سواد وحرام ولا منفعة منه، وأنه لا بديل عن إقرار القانون وتطبيقه على الجميع، وأن يكون مبدأ تكافؤ الفرص والعدل الاجتماعي شرطًا لبناء مجتمع التنمية والعدل والمساواة.

أما ما أقصده من مصطلح الفساد الإيجابي فهو المنظومة التي كانت تحكم العلاقات بين رموز مرحلة مبارك من كبار الموظفين وسياسيين ورجال أعمال ونواب وأعضاء الحزب الوطني ومجموعات المصالح المحيطة بهم.

تلك المنظومة كانت تحكمها قوانينها التي تجبر عضو الحزب الوطني على الدفاع عن فساد أمين عام الحزب الوطني الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة، رغم كل الاتهامات التي كانت توجه له، ورغم تراكم الشواهد الدالة على فساده والمستندات التي تؤكد صحتها.

الالتزام الحزبي كان يسبقه مبدأ آخر اسمه "العيب"، وهو أن يكون عيبًا أن يتهم أحد أبناء الحزب قيادته بأي اتهام، بداية من أصغر رئيس وحدة محلية وصولًا للرئيس، فكان من العيب أن يعترض أحدهم على قرار أو موقف أو قضية أو حتى فضيحة لرمز من رموز الحزب.

عشنا مراحل سرقة أموال البنوك وأموال المودعين ونواب القروض والكيف وبيع القطاع العام وتصفيته بأسوأ ما يمكن فعله لهدم دولة كبيرة، ولم نسمع عن استجواب واحد لنائب من الحزب الوطني حركه ضميره الوطني للدفاع عن أموال الشعب، فلم يكن مسموحًا لنواب الحزب باستخدام حق الاستجواب كأهم أدوات الرقابة البرلمانية، ولم تسجل دفاتر البرلمان استجوابا واحدا لنائب من الحزب ضد الحكومة فكان اسمه الحقيقي حزب الحكومة، وهي حكومة الحزب.

هبات بالمليارات تم توزيعها، وصفقات مشبوهة تم تمريرها، وقروض بدون ضمانات، وأراضٍ بملايين الأمتار وشركات ومصانع هي ملك للشعب تم تصفيتها، ومع ذلك يفرض ما يسمى بالالتزام الحزبي على أعضاء الحزب تأييد كل ما سبق والدفاع عنه.

التنافس داخل الحزب كان على كسب رضا القيادة، والنظرة تكون فردية، الكل ينظر لمصلحته فقط، وهو ما يعني في النهاية الحصول على كل المكاسب من عضوية برلمانية أو محلية أو مجالس إدارة أو لجان مما تدر الأرباح وتفتح الخزائن المغلقة، فهي قادرة على أن تحول شابًا في مقتبل العمر لمليونير في أقل من عام، ولنا في أعضاء أمانة السياسات من الأمثلة الكثير.

أما حكاية الفساد الإيجابي الذي أقصده فهو كان مفتاح أمان كل ما سبق، هو الذي يحافظ على المنظومة كاملة، لتدور كما أرادوها. رجال أعمال المنظومة وأصحاب رءوس الأموال والمتعشمون والمشتاقون والطموحون عليهم اتباع ما يلي..

أولًا الاشتراك في حملات جمع التبرعات باسم الكبار، فكانت أكبر مائدة رحمن في مصر تقام بميدان السيدة زينب، وتحمل اسم الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، لمدة تزيد على 18 عامًا متواصلة، ومع ذلك لم يكن الدكتور سرور من المتبرعين للمائدة أو مساهمًا فيها بأي أموال أو حتى لم يكن المتبرع الوحيد لها، ولكن معظمها من تبرعات رجال أعمال الدائرة التي يمثلها في البرلمان أو المجاملين لشخص الدكتور سرور، وبالقطع تبرعات رجال الأعمال لم تكن كلها لوجه الله، لكن جزءًا منها لضمان الحفاظ على المصالح أو الحصول عليها، وما أكثرها.

كراتين الخير التي تُعبأ بالسلع وتوزع على الفقراء وعلب حلوى مولد النبي وغيرها من الخدمات التي يقدمها الحزب ورجاله ورموزه لم تدفع فيها تلك الرموز مليمًا واحدا، ولم يكن توزيعها وفقًا لحاجة الناس، بل كان توزيعها إرضاء لاحتياجات أصحاب المصالح، ويقوم بها فئة "عبده مشتاق"، وكان يُطلق على بعضهم مصطلح "المنتج"، أي المشتاق للمنصب وعنده استعداد للإنفاق من أجله.

عن قرب كنت شاهدًا على بعض هذه النوعية من تبرعات رجال أعمال، بعضها يتبرع بها رجل أعمال من مدينة نصر وتذهب للأزبكية، وبعضها من الجيزة والعاشر وتذهب لحلوان، وهكذا ترسل مئات وآلاف الكراتين للشخصيات النافذه لدعمها في دوائرها، لا تذهب للمواطنين مباشرة.

قد تقول لى وما الضرر في ذلك طالما تصب التبرعات في الآخر عند المواطن الفقير والمستحق لها؟، أقول لك إنها قبل أن تصل لمستحقيها يكون ثمنها مدفوعًا مصالح وخدمات ومناصب تصب في النهاية لخدمة المنظومة التي تحكم وانتهت بالخراب، كما قلنا في بداية المقال، وما زال الحديث عن نظم وأشكال الفساد موصولًا.