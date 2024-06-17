21 مصابًا من أسرة واحدة بسبب "بقعة زيت" على "صحراوى الإسكندرية"

أصيب 21 شخصًا من أسرة واحدة، في حادث تصادم سيارة "ميكروباص" بأخرى مخصصة لنقل القمامة، اليوم الإثنين، على طريق "الإسكندرية - القاهرة" الصحراوي، مطلع كوبري أبوالخير، بسبب تسرب زيت.

تفاصيل الحادث

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة، يُفيد بورود بلاغ بتصادم "ميكروباص" مع سيارة نقل قمامة عند مطلع كوبري أبو الخير بنطاق حي وسط أمام شرطة المسطحات المائية، ووجود مصابين.

وانتقل رجال الأمن والحماية المدنية وسيارات الإسعاف ومسئولو حي وسط إلى مكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وجود "بقعة زيت" نتيجة لتسرب من سيارة نقل القمامة على الطريق الصحراوي "الإسكندرية - القاهرة"، أدت لوقوع التصادم بين السيارتين، بعد أن اختلت عجلة القيادة في يد سائق الميكروباص.

وأسفر الحادث عن إصابة 21 شخصًا من ركاب الميكروباص جميعهم من أسرة واحدة من محافظة البحيرة، كانوا في طريقهم للمصيف في محافظة مطروح، وجرى نقلهم إلى المستشفيات القريبة من مكان الواقعة.

وجرت تغطية "بقعة الزيت" من قبل الحماية المدنية، وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.