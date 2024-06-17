تواصل جرائم الاحتلال بقطاع غزة في ثاني أيام عيد الأضحى
أحيا سكان غزة ثاني أيام عيد الأضحى، الذي يوافق اليوم 255 للعدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع الفلسطيني، تحت وطأة القصف العشوائي من الجو والبر والبحر، في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.
قصف منازل المواطنين المأهولة وسط وشمال وجنوب غزة
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات ومدفعية وزوارق الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال الساعات الماضية حرب الإبادة الجماعية والمجازر المروعة، حيث قصفت العديد من منازل المواطنين المأهولة وتجمعاتهم وسط وشمال وجنوب القطاع، ما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.
37337 شهيدًا حصيلة العدوان
وأفادت وزارة الصحة في غزة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، خلال الـ24 الساعات الماضية، استشهد خلالها 41 فلسطينيًا، وأصيب 102 آخرون بجروح، لترتفع أعداد الضحايا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى 37.337 شهيد، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و85.299 مصابًا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وسط منع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.
أبرز التطورات في غزة خلال 24 ساعة
- شن قصف مدفعي عنيف على جنوب حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وشرق دير البلح وسط القطاع.
- استشهاد مواطنان وإصابة 13 آخرين جراء قصف منزلاً في حي الزرقا شمال مدينة غزة.
- إطلاق نار طائرات "كواد كابتر" بكثافة اتجاه أراضي زراعية بمنطقة الحكر في دير البلح وسط القطاع.
- شن غارة عنيفة على المحافظة الوسطى وسط القطاع.
- ارتقاء 3 شهداء بينهم سيدة و 4 إصابات إحداهما بحالة حرجة جراء قصف منزل عائلة مقاط بمحيط بركة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.
- استشهاد 9 مواطنين بينهم 6 أطفال، وأصيب العشرات في قصف منزلين لعائلة الخطيب والنجار في مخيم البريج وسط القطاع.
- نسف مباني سكنية في منطقة المغراقة وسط القطاع، عبر قصفها بالطائرات الحربية والمدفعية.
- استشهاد مواطن في قصف منطقة المواصي شمال رفح جنوب القطاع.
- قصف تجمعا للمواطنين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين.
- إطلاق نار زوارق البحرية صوب المناطق الشمالية لقطاع غزة.
- تجدد القصف المدفعي في محيط شركة الكهرباء شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.
- شن قصف جوي على تل السلطان غرب مدينة رفح جنوبي القطاع.
- شن قصف مدفعي عنيف قرب جسر وادي غزة وسط القطاع.