مستشار بايدن يصل إسرائيل وسط تحذيرات من احتمال تصاعد الاشتباكات مع حزب الله

يصل عاموس هوشستاين مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل للمساعدة في نزع فتيل التوترات على طول “الخط الأزرق” بين إسرائيل ولبنان، حسبما أعلن مسؤول في البيت الأبيض.

وقال مسؤول البيت الأبيض: "إن أحد كبار مستشاري جو بايدن سيسافر إلى إسرائيل يوم الإثنين في محاولة لمنع تفاقم التوترات بين إسرائيل ولبنان".

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "إن عاموس هوشتاين سيعزز الجهود لتجنب المزيد من التصعيد على طول الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة بين إسرائيل ولبنان"، حسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وأدت الهجمات بين إسرائيل ومسلحي حزب الله المدعوم من إيران في لبنان إلى مخاوف من نشوب حرب أعمق في الشرق الأوسط.

وقال الجيش الإسرائيلي الأحد إن إطلاق النار المكثف عبر الحدود من قبل حزب الله يمكن أن يؤدي إلى تصعيد خطير.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري في بيان بالفيديو باللغة الإنجليزية: "إن عدوان حزب الله المتزايد يقودنا إلى حافة ما يمكن أن يكون تصعيدًا أوسع نطاقًا، وهو ما يمكن أن تكون له عواقب مدمرة على لبنان والمنطقة بأكملها".

وأضاف أن "إسرائيل ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مدنييها حتى يتم استعادة الأمن على طول حدودنا مع لبنان".

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه اعترض ليلًا "هدفًا جويًا مشبوهًا عبر من لبنان إلى المجال البحري بالقرب من عكا في شمال إسرائيل".

وتعمل الولايات المتحدة إلى جانب فرنسا التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض للأعمال العدائية على طول الجبهة الجنوبية في لبنان.

وفي الأسبوع الماضي، أطلق حزب الله أكبر وابل من الصواريخ والطائرات بدون طيار حتى الآن خلال الأشهر الثمانية التي تبادل فيها إطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي، بالتوازي مع حرب غزة.

ويقول حزب الله: "إنه لن يوقف إطلاق النار حتى توقف إسرائيل هجومها العسكري على غزة".

متظاهرون مناهضون لنتنياهو يغلقون الطرق السريعة في تل أبيب

وفي تطورات أخرى، قام المتظاهرون المناهضون للحكومة في إسرائيل بإغلاق الطرق السريعة مرة أخرى كجزء من المظاهرة، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن طريقين تعطلا.

وتأتي هذه المظاهرات في إطار أسبوع من العمل المخطط له بهدف الدعوة إلى إجراء انتخابات قبل الذكرى السنوية الأولى لهجمات 7 أكتوبر.

ومن المتوقع أن يتم تنظيم مسيرة الليلة في تمام الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي أمام الكنيست في القدس، حسب الصحف العبرية.