القاهرة : الأحد 31 مارس 2019
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جريدة الدستور

بهدف قاتل.. "صلاح" يُعيد ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي

تغلب ليفربول بصعوبة على نظيره توتنهام بهدفين لهدف، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد في قمة الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي التي تقام على ملعب "آنفيلد". التفاصيل

جريدة الدستور

البيان الختامي للقمة العربية يؤكد مركزية القضية الفلسطينية

دعا البيان الختامي للقمة العربية في تونس، اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ومقدساته، مشيرا إلى مركزية القضية الفلسطينية لدى الدول العربية. وأكد البيان الختامي ...

جريدة الدستور

السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في القمة العربية بتونس

عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، إلى أرض الوطن بعد مشاركته في أعمال القمة العربية الثلاثين في تونس. وكان الرئيس السيسي أكد خلال كلمته في القمة العربية بتونس، أنه لا مخرج نهائيا للصراع العربي ...

جريدة الدستور

"التعليم" تخفف مناهج "الابتدائية والإعدادية"

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، تخفيف المواد الدراسية من الصفوف الثاني الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2019/2018، في إطار توجيهات ...

جريدة الدستور

نقل مباريات الدوري خارج برج العرب عقب لقاء الأهلي والاتحاد

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، نقل جميع المباريات المقرر إقامتها على ملعب برج العرب إلى استاد المكس، عقب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري المقبلة في الدوري الممتاز. التفاصيل ..

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خاص.. التفاصيل الكاملة لفيلم أحمد حلمي الجديد "خيال مآتة"

يصور الفنان أحمد حلمي، فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان "خيال مآتة" بقيادة المخرج خالد المرعي، استعدادًا لطرحه بموسم عيد الفطر المقبل. وإن لم يسعفه الوقت وانتهى فريق العمل من تصوير مشاهدهم بالكامل قبل ...

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