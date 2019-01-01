بهدف قاتل.. "صلاح" يُعيد ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي

خاص.. التفاصيل الكاملة لفيلم أحمد حلمي الجديد "خيال مآتة"
يصور الفنان أحمد حلمي، فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان "خيال مآتة" بقيادة المخرج خالد المرعي، استعدادًا لطرحه بموسم عيد الفطر المقبل. وإن لم يسعفه الوقت وانتهى فريق العمل من تصوير مشاهدهم بالكامل قبل ...
ياسمين غيث: جاءتني فرصة التمثيل بالصدفة.. والمرأة تستطيع التغلب على أى شيء (حوار)
أضحى إصابتها بمرض السرطان، علامة محورية فى حياتها، وجاءت الظروف الصعبة والأيام المحبطة والليالي المنهكة لتشكل شخصيتها من جديد، حتى خرجت من جوف التحدى منتصرة، فهي نجمة لامعة فى سماء الفن، تحث غيرها ...
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إقامة أول معرض للفن القبطي بالشرقية (صور)
شهدت محافظة الشرقية، اليوم الأحد، إقامة أول معرض للفن القبطي، بحضور الفنان العالمي عادل نصيف، فنان الأيقونات القبطية، والذى أقامه مجلس مدينة الزقازيق، بالتنسيق مع مؤسسة الفن والحياة بمقر مركز النيل ...
بالصور.. جامعة المنيا تشارك فى أسبوع الشعوب بـ"أسيوط"
شاركت جامعة المنيا تحت رعاية الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس الجامعة، بوفد طلابي من الدارسين الوافدين بالجامعة من دولة السودان الشقيقة، ورئيس اتحاد الطلاب ونائبه بمهرجان أسبوع الشعوب المقام بجامعة ...
محافظ الإسكندرية: سيذكر التاريخ بحروف من نور تضحية شهدائنا الأبطال
أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، أن شهدائنا الأبرار من رجال الجيش والشرطة ضربوا أسمى معاني التضحية، وهي التضحية بأرواحهم للدفاع عن أرض مصر وشعبها، وذلك على مدار التاريخ وخاصة خلال ...