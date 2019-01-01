بهدف قاتل.. "صلاح" يُعيد ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي

حوادث 06:42 م

السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في القمة العربية بتونس

عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، إلى أرض الوطن بعد مشاركته في أعمال القمة العربية الثلاثين في تونس. وكان الرئيس السيسي أكد خلال كلمته في القمة العربية بتونس، أنه لا مخرج نهائيا للصراع العربي ...