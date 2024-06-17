الإثنين 17 يونيو 2024
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قرار عاجل من النيابة بشأن "حلاق الوراق"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة شمال الجيزة الكلية حبس حلاق 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتحرش بطفلة في مدخل عقار بمنطقة الوراق حيث امسك به الأهالي بعد تعالي صرخات الطفلة وسلموه للشرطة. 

وطلبت النيابة تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة واستدعاء عدد من شهود العيان لسماع اقوالهم. 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط حلاق "له معلومات جنائية مسجلة" المتهم بالتحرش بطفلة داخل عقار بدائرة قسم شرطة الوراق أول أيام العيد. 

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وتلقى المقدم محمد طارق عبدالعظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بتعرض طفلة للتحرش على يد حلاق "له معلومات جنائية مسجلة" داخل عقار بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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