طرح وحدات إسكان اجتماعي جديدة لمتوسطي ومحدودي الدخل.. الشروط والمستندات المطلوبة

يشهد سوق العقارات إقبالًا كبيرًا على شقق الإسكان الاجتماعي 2024، خاصة مع حرص الدولة المصرية على توفير وحدات سكنية ملائمة بأسعار مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

شروط التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي

وضعت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2024، وتشمل:

الجنسية المصرية: يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية. العمر: أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة. القدرة على سداد الأقساط: إثبات القدرة المالية على سداد أقساط الوحدة السكنية. عدم امتلاك وحدة سكنية: ألا يكون للمتقدم أو لأسرته وحدة سكنية أو قطعة أرض مخصصة لبناء وحدة سكنية. الدخل: ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 6،000 جنيه مصري للعازب و8،000 جنيه للمتزوج. الإقامة: إثبات الإقامة في المحافظة التي تقع فيها الوحدة السكنية المراد التقديم عليها، أو وجود وظيفة في نفس المحافظة. مقدم الحجز: سداد مبلغ مقدم الحجز المحدد من قبل وزارة الإسكان.

شقق الإسكان الاجتماعي

الأوراق المطلوبة للتقديم لشقق الإسكان الاجتماعي

شهادات الميلاد للأولاد. مفردات مرتب الزوجة (في حالة كون المتقدم متزوجًا). صورة البطاقة الشخصية. قسيمة الزواج (في حالة كون المتقدم متزوجًا). مستندات إثبات الدخل (شهادة راتب، قيد عمل). إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل.

شقق الإسكان الاجتماعي

كيفية التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي

يتم التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024 إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك بعد فتح باب التقديم وإعلان ذلك من قبل وزارة الإسكان.

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