العيد في قصر الخديوي



العيد في قصور الأمراء والملوك. لا شك انه يختلف كثيرا عن العيد في أي مكان آخر.

يحدثنا الرحالة الإسباني إد واردو تودا الذي وصل إلى الإسكندرية في ابريل عام 1884. حيث بدأ رحلته إلى مصر قنصلا عاما لإسبانيا حتى عام 1886، في عهد الخديوي توفيق، وفي اعقاب الاحتلال البريطاني لمصر عام 19882. وقد وضع عن تلك الفترة كتابة " عبر وادي النيل" والذي قام بترجمته السيد محمد واصل ونشره المجلس القومي للترجمة عام 2010

يقول الرحالة عن عيد الأضحى بأنه حفل ديني ويدعى" قربان بايرام" وهو مصطلح تركي يعني عيد الأضحى المبارك. يمكن أن نعتبره كعيد للفصح الإسلامي وهو التضحية بإسحاق على يد أبيه إبراهيم " خليل الله" كما يسميه العرب، والتي تتفق ذكراها وذلك العيد، وما يميز ذلك العيد هو التضحية بكبش في كل البيوت الميسورة الحال.

تأتي الأعياد الرسمية التي يبدأها الخديو بعيد الأعياد الدينية، فتفتح أبواب القصر على مصراعيها حتى تستقبل أعيان وموظفي الدولة الذين يأتون كي يجهروا بآيات الإخلاص التي هي هنا – كما في كل مكان- لا تخرج من القلب في أحيان كثيرة، ولا تصمد أمام أي مكروه

وقد رأيت بقصر عابدين الاحتفالات الرسمية بعيد الأضحى، فاجتمع منذ ساعات الصباح الأولى في ساحته الواسعة طابور من سلاح المشاة المصري حاملين الأعلام يعزفون الموسيقى، ووقفت كتيبة من الإنكشارية على خيولها لتمنع وصول موجات من البشر إلى سلالم القصر الملكي، وكان دوي المدافع يُسمع في نفس الوقت من أبراج قلعة صلاح الدين ليعلن للحشود المتلهفة بالاتجاه إلى القصر لحضور عرض السلطات المختلفة والجماعات التي اتجهت لتحية الخديو.

وكان الاستقبال حافلا في صالونات القصر. في الساعة الثامنة صباحا ظهر الخدم بأزيائهم المطرزة بالذهب وصدورها مغطاه بأشكال متقاطعة، والعلماء بعمائمهم الكبيرة الخضراء، وملابسهم الفضفاضة المسدولة، والشيوخ بعباءاتهم البيضاء، وشيوخ القبائل البدوية طوال القامة، أقوياء البنيان، ذوو بشرة سوداء كالأبانوس، نظراتهم عابسة متلألئة، وأيديهم على مقابض خناجرهم.

ثم وصلت الوفود الأجنبية بعد ذلك. الحاخامات اليهود، والبطريرك اليوناني بصحبة الآباء، ورئيس الرهبان الفرنسيسكان، وركب جميعهم عربات اثرية تجرها الخيول لتوصلهم إلى قصر الأمير، ولقد تحسنت مصر كثيرا من حيث الاستقرار الديني منذ أن فتحها الأتراك، وسادت من جديد التقاليد القديمة التي جعلت ذلك الشعب أكثر تسامحا على وجه الأرض.

وكانت أفضل ساعات الاستقبال، وأبهى لحظات العيد من نصيب أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى الخديو، فبدأ وصول العربات التي تقل أعضاء الوفود الأجانب في الساعة العاشرة صباحا إلى القصر. وكم آلمتني رؤية أولئك التعساء كالنباتات الغريبة في التربة الأفريقية يعانون الحر، ويتصببون عرقا في أزيائهم المطرزة التي تثقلها الشرائط والصلبان، خرجوا في صف واحد من البهو الذي اعد لهم يتقدمهم عميدهم، ووقف الخديو بصحبة مجلس الوزراء، ويده على سيفه الأحدب والابتسامة تعلو شفتيه يستقبلهم في صالة العرش، ويستمع إلى كلمات التهنئة المختصرة ويجيب بجمل الإتيكيت المعتادة في تلك المناسبات.

وتدين مصر للقوى الأوربية بالكثير من الاضطرابات في الماضي، والأكثر من عوامل خرابها في الحاضر، ولذلك بدت كلمات الاهتمام الحاني على لسان راس الدولة سخرية للقدر.

كون أولئك الفرسان الخمسة والثلاثين أو الأربعين الذين ينتسبون إلى أطراف الكون الأربعة دائرة حول الخديوي، وعندما انتهت كلمات المجاملة دعا الخديوي ضيوفه النبلاء للجلوس على الأرائك الواسعة المنتشرة في الصالة المغطاة بنسيج الأطلس الأصفر.

فتح باب بعد قليل في صدر حجرة من الحجرات وخرج منه بعض الخدم يرتدون " ستامبولينا " أو سترة سوداء ذات ياقة زرقاء، وأخذوا يقتربون من كل دبلوماسي يقدمون له غليونا مشتعلا ومملوءا بأفضل أنواع التبغ من " لاتاكيا"، وتسمى تلك الغليونات باسم " شيبوك" وهي كثيرة جدا، وإناء الورقة العطرية عبارة عن اصيص رقيق جدا تزينه رقائق الذهب، والأنبوب من فروع الياسمين يبلغ مترين من الطول دون مبالغة، انا المبسم فهو عبارة عن قطعة ثمينة من العنبر في حجم وشكل باذنجانة صغيرة تتصل بالأنبوب عن طريق خاتم ثمين من التركواز والماس، ولم تدهشني معرفة أن كل واحد من هذه الغليونات يكلف الف شلن.

وراودتني فكرة استخدام قطعة اثاث غالية كهذه لو لم اتخيل الكثير من العرب البؤساء الذين لابد وضعوا افواههم على نفس المبسم، غير انني اعترف بخجل لأنني رغم ذلك لم احرم نفسي من تلك التجربة فدخنت حتى نفذ الدخان الذي يحيوه الشيبوك كله.

كانت رؤية أولئك السادة مضحكة للغاية، أولئك الجادون فيما يخص المرات القليلة التي تسمح لهم وظائفهم الظهور فيها على الملأ، وافواههم ملتصقة بالأنابيب الطويلة وكل واحد منهم يتجنب النظر إلى جاره خشية أن يغيب عن جو اللحظة وهو يندفع في قهقهة صاخبة.

بعد ذلك بقليل دخل خدم آخرون بصوات تغطيها مفارش الحرير المطرز بالذهب والأحجار الكريمة، ثم رفعوا المفارش ووضعوها على اكتافهم ليكشفوا فناجين كثيرة من البورسلين الراقي ركب في آنية من الفضة المزخرفة، وهو عمل يتقنه العرب ايما اتقان. ولكن تلك التي قدمها الخديوي لضيوفه ذلك اليوم كانت تساوي ثروة رجل مقتدر، فكانت مصنوعة من الذهب الخالص المكفت برقة على شكل غصون تشبه الميداليات الكبيرة من الطلاء الراقي يحيطها سياج من المجوهرات الفاخرة. وللأسف لم يهد إلينا – مع القهوة الطيبة الرائحة- الفناجين التي قدمت فيها، ورفع الخديوي فناجينه مرة أخرى وربما لم يفكر في أن الفلاحين الذي يعملون في ارضه يموتون في الحقول من الفقر، وان ثمن واحدة من تلك الجواهر يكفي لأعاله فلاح مسكين واسرته طوال العمر.

كان طابو الدبلوماسيين الأجانب باهرا جدا عند خروجهم، كما كان عند دخولهم، واتجه الجميع حينئذ إلى الحجرات المجاورة التي تخص زوجة الخديوي، حيث سلموا لها بطاقات التهاني، ولم تستقبل السيدة الجليلة الأجانب، لكنها لم تستبقهم كثيرا في البهو، فبعد برهة ظهر رجل أسمر لا شك أنه كان خصيا لما كان له من لحكم كالبطة السمينة وصوت ندي، وأعلن أن سيدته تقدر لطف الدبلوماسيين المحترمين، وتطلب منهم قبول فنجان من القهوة والسيجار الورقي، وعند هذا الحد وقفت مظاهر الذوق الشرقي الرفيع راضية تماما.