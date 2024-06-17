بيان عاجل من "التموين" بشأن الخبز المدعم والوقود وأسطوانات الغاز

بدأت غرف العمليات المركزية التي وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بإنشائها في الوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية ومديريات التموين- أعمالها منذ يوم وقفة عيد الأضحى المبارك حتى الآن، وذلك لمتابعة استقرار الحالة التموينية، وتوافر السلع والخبز وأسطوانات الغاز والوقود أيضًا بمحطات الوقود.

تذليل العقبات

ولفت "المصيلحى" إلى أن الغرف المركزية تعمل على مدار اليوم لتذليل أي عقبات، وتلقي شكاوى المواطنين وإزالة أسبابها والتأكد من حلها، مشيرًا إلى تلقيه يوميًا تقريرا مفصلا من الغرف المركزية حول توافر السلع واستقرار الحالة التموينية، وتوافر الخبز المدعم وأسطوانات الغاز وتوافر الوقود.

وأضاف أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ترفع تقريرا يوميا، حول عمليات صرف السلع الغذائية لمنافذ صرف السلع التموينية.

من جهته، أشار أحمد كمال، معاون معالي الوزير لشئون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الدكتور علي المصيلحي، يتابع بشكل دوري غرفة العمليات المركزية بالوزارة، ويتلقى تقارير يومية من الغرف المركزية الأخرى سواء من الشركة القابضة للصناعات الغذائية أو مديريات التموين.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة أن مديريات التموين تسيّر يوميًا حملات على كل الأنشطة التجارية والتموينية والأسواق ومستودعات الغاز ومحطات الوقود؛ للتأكد من توافر السلع والالتزام بتوفير السلع للمواطنين، لافتًا إلى أن الغرف المركزية تعمل على مدار اليوم لتذليل أي عقبات، وتلقي شكاوى المواطنين وإزالة أسبابها.