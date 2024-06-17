الإثنين 17 يونيو 2024
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بيان عاجل من "التموين" بشأن الخبز المدعم والوقود وأسطوانات الغاز

الدكتور علي المصيلحي،
الدكتور علي المصيلحي،

بدأت غرف العمليات المركزية التي وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بإنشائها في الوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية ومديريات التموين- أعمالها منذ يوم وقفة عيد الأضحى المبارك حتى الآن، وذلك لمتابعة استقرار الحالة التموينية، وتوافر السلع والخبز وأسطوانات الغاز والوقود أيضًا بمحطات الوقود.

غرفة العمليات المركزية بتموين الإسكندرية تتابع أعمال المخابز البلدية والأنشطة التموينية

تذليل العقبات

ولفت "المصيلحى" إلى أن الغرف المركزية تعمل على مدار اليوم لتذليل أي عقبات، وتلقي شكاوى المواطنين وإزالة أسبابها والتأكد من حلها، مشيرًا إلى تلقيه يوميًا تقريرا مفصلا من الغرف المركزية حول توافر السلع واستقرار الحالة التموينية، وتوافر الخبز المدعم وأسطوانات الغاز وتوافر الوقود.

وأضاف أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ترفع تقريرا يوميا، حول عمليات صرف السلع الغذائية لمنافذ صرف السلع التموينية.

من جهته، أشار أحمد كمال، معاون معالي الوزير لشئون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الدكتور علي المصيلحي، يتابع بشكل دوري غرفة العمليات المركزية بالوزارة، ويتلقى تقارير يومية من الغرف المركزية الأخرى سواء من الشركة القابضة للصناعات الغذائية أو مديريات التموين.

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وزير التموين: المجمعات الاستهلاكية تعمل خلال أيام عيد الأضحى المبارك

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة أن مديريات التموين تسيّر يوميًا حملات على كل الأنشطة التجارية والتموينية والأسواق ومستودعات الغاز ومحطات الوقود؛ للتأكد من توافر السلع والالتزام بتوفير السلع للمواطنين، لافتًا إلى أن الغرف المركزية تعمل على مدار اليوم لتذليل أي عقبات، وتلقي شكاوى المواطنين وإزالة أسبابها.

أحمد كمال غرف العمليات المركزية علي المصيلحي الشركة القابضة للصناعات الغذائية مديريات التموين أعمال المخابز

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