الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز

"الأونروا": الأعمال العدائية مستمرة فى رفح رغم الوعود الإسرائيلية بوقف تكتيكى

فيليب لازاريني
فيليب لازاريني

قال المدير العام لـ"أونروا "فيليب لازاريني، لوسائل الإعلام في أوسلو، اليوم الإثنين، إن الأعمال العدائية مستمرة في رفح وجنوب غزة، على الرغم من إعلان الجيش الإسرائيلي عن توقف تكتيكي للعمليات للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، حسبما نقلت رويترز.

وكان جيش الاحتلال أعلن، أمس الأحد، عن هدنة يومية تبدأ في منطقة رفح عند الساعة الثامنة صباحًا، وتظل سارية حتى السابعة مساء على طول طريق صلاح الدين الرئيسي.

 

ووفق بيان جيش الاحتلال يهدف هذا التوقف إلى السماح لشاحنات المساعدات بالوصول إلى معبر كرم أبوسالم الذي تسيطر عليه إسرائيل، وهو نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات الواردة، والسفر بأمان إلى طريق صلاح الدين السريع، وهو طريق رئيسي بين الشمال والجنوب، لتوصيل الإمدادات إلى أجزاء أخرى من غزة، مضيفًا أن وقف إطلاق النار يجري بالتنسيق مع الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية.

 

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال أنه لا يزال يعمل في منطقة رفح بغزة ومناطق أخرى بالقطاع، قائلًا: إن قواته "عثرت على العديد من الأسلحة وضربت عددًا من المباني المفخخة التي شكلت تهديدًا للقوات".

جيش الاحتلال يدعي القضاء على العديد من الإرهابيين في تل السلطان

وادعى جيش الاحتلال، في تحديثه بشأن عملياته العسكرية، أنه "تم القضاء على العديد من الإرهابيين الذين يشكلون تهديدًا للقوات في قتال قريب وبواسطة طائرات بدون طيار" في منطقة تل السلطان برفح.

 

ومساء الأحد، أفادت تقارير عبرية بأن نتنياهو انتقد الخطط التي أعلنها الجيش لعقد فترات توقف تكتيكية يومية للقتال على طول أحد الطرق الرئيسية المؤدية إلى غزة لتسهيل إيصال المساعدات. 

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الاحتلال: لا وقف للقتال جنوب غزة وعملياتنا مستمرة في رفح الفلسطينية

نتنياهو تلقى تأكيدات بأنه "لا يوجد تغيير" في سياسة الجيش

وقال مسئول إسرائيلي، طلب عدم نشر اسمه، لوسائل إعلام في وقت متأخر من الأحد: "إنه عندما سمع رئيس الوزراء عن التقارير عن هدنة إنسانية لمدة 11 ساعة في الصباح، التفت إلى سكرتيره العسكري وأوضح أن هذا غير مقبول بالنسبة له".

وقال المسئول: إن نتنياهو تلقى تأكيدات بأنه "لا يوجد تغيير" في سياسة الجيش وأن "القتال في رفح مستمر كما هو مخطط له".

وفي وقت لاحق، نقلت محطات التليفزيون الإسرائيلية عن نتنياهو انتقاده للجيش، قائلًا: "لدينا دولة لديها جيش، وليس جيشًا لديه دولة".

فيليب لازاريني أونروا الأعمال العدائية رفح غزة الجيش الإسرائيلي

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