الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024، من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر:

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024

كانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت من خلال موقعها الإلكتروني مؤخرا عن إتاحتها لرابط  إلكتروني لنتيجة الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الثاني لعام 2024 في جميع المحافظات.

وأوضحت الوزارة خلال البيان سالف الذكر أن النتائج سيتم إتاحتها مباشرة بعد انتهاء عملية تصحيح الأوراق خلال الأسبوع المقبل وكذلك عقب انتهاء عملية المراجعة والرصد.

وأضافت الوزارة إنه يمكن لطلاب الصف الأول الثانوي في جميع محافظات مصر معرفتة نتيجة الترم الثاني 2024 عقب الإنتهاء من عمليات  التصحيح والجمع والرصد والمراجعة وذلك إلكترونيا عن طريق إدخال اسمهم ورقم جلوسهم عبر المواقع الإلكترونية المعتمدة أو من خلال مدارسهم.

نتائج الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثانى 

انتهى طلاب الصف الأول الثانوي في جميع محافظات مصر من أداء امتحانات الترم الثاني 2024 وذلك يوم الخميس الماضي.

وعقب الانتهاء من عمليات أداء الامتحانات أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة رابط للاستعلام عن النتائج الثانوية، ويمكنكم الآن التحقق من النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة، بعد استكمال تصحيح الدرجات واعتمادها من قبل الوزارة.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 بالاسم فقط الترم الثاني

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 ومواصفات الأسئلة

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي

أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط إلكتروني للاستعلام عن نتيجة امتحان الفصل الدراسي الثاني 2024 لطلاب الصف الأول الثانوى والذى يمكن الدخول إليه من هنا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 ترم ثاني

الدخول إلى بوابة التعليم الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية والتعليم من الرابط السابق.

اختيار المستوى التعليمي، والتأكد من اختيار المرحلة.

قم بتحديد السنة الدراسية 2023/2024

اختيار السنة الأولى من المرحلة الثانوية والفصل الدراسي الثاني.

إدخال رقم الجلوس في الخانة المخصصة.

بمجرد الضغط على زر الاستعلام، ستظهر النتائج الشاملة لجميع المواد التي تم امتحانها.

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