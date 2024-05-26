الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 بالمدارس الحكومية

الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي، من أكثر الموضوعات بحثًا عبر محركات الإنترنت خلال الساعات الماضية.

تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي

تزداد عمليات البحث من قبل أولياء الامور بكافة محافظات جمهورية مصر العربية عن طرق الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي، بشكلٍ إلكتروني لتوفير الوقت والحصول على النتيجة بأقل مجهود.

يذكر، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سن تقديم رياض أطفال بالمدارس الرسمي والرسمي لغات، حيث يبدأ من 4 لـ 6 سنوات إلا يومًا في 1 أكتوبر 2024 على أن يتم حساب السن في 1 أكتوبر 2024، وتكون أولوية القبول للأطفال الأكبر سنًّا وذلك وفقًا للإتاحة بكل إدارة تعليمية على أن يتم الاختيار إلكترونيا.

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي

أعلنت البوابة الإلكترونية عن توفير نتيجة امتحانات رياض أطفال عبر الموقع الرسمي الخاص بالمحافظة لذلك نقدم الخطوات التي يجب على أولياء الأمور اتباعها للحصول على نتيجة امتحانات رياض أطفال.

1- الدخول على موقع البوابة التعليمية للمحافظة التابع لها من هــــــــــــــــــنا

2 - عند الدخول ستظهر لك قائمة الإعلان عن نتيجة امتحانات رياض أطفال.

3 - ستظهر لك خانة بعد مجموعة من التعليمات لكتابة الرقم القومي.

4- اختر المرحلة الدراسية.

5 - اختر العام الدراسي.

6 - اختر الصف الدراسي.

7 - الفصل الدراسي.

8 - ستظهر لك النتيجة بعد اتباع هذه الخطوات.

استعلام عن نتيجة رياض الأطفال

يجب دفع المصروفات في المدرسة أو عبر البريد خلال 15 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة، في حال عدم الدفع خلال هذه الفترة، سيتم إلغاء التقديم نهائيًا.

يتم قبول ملف الطفل فقط ببطاقة ولي الأمر الصادرة من محافظة القاهرة.

لا يسمح بأي تعديل أو تحويل بعد القبول في نفس العام الدراسي.

يمنع منعًا باتًا دفع أي مبالغ مالية أو تبرعات للمدرسة التي تم قبول الطفل فيها.

لا توجد أي تأشيرات أو استثناءات في التقديم.