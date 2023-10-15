الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

كيفية الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 القاهرة

رياض الأطفال
رياض الأطفال

يبحث الكثير من المواطنين عبر محركات البحث خاصة جوجل عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 لمحافظة القاهرة، بعد أن أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، موعد ظهور نتيجة المرحلة الثانية رياض أطفال تجريبي وعام.

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الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024

 ويمكن الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقاهرة 2024، اليوم، بعد الساعة الثامنة عبر الرابط المخصص لذلك، وفقًا لما أعلنت عنه مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ويمكن الاستعلام من خلال الرابط التالي  اضغط هنا.

إعلان مديرية التربية والتعليم بالقاهرة 

وقد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه يمكن لأولياء الأمور الاطلاع على عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقاهرة 2024، اليوم فور ظهورها من الموقع المخصص للنتائج طبقًا للتعليمات والشروط في حالة القبول برياض الأطفال، والتي لا يتم القبول دونها.

تظهر اليوم.. نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 القاهرة المرحلة الثانية

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالمدارس التجريبية بالقاهرة بالرقم القومى

شروط القبول بعد ظهور نتيجة التنسيق المرحلة الثانية 

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن هناك عدة خطوات يجب على أولياء المور اتباعها ، فور ظهور النيجة وهي سداد المصروفات بالمدرسة وبالبريد في غضون 15 يومًا من تاريخ إعلان نتيجة المرحلة وإلا سيتم إلغاء التقديم نهائيًا، عدم قبول ملف الطالب إلا بوجود بطاقة رقم قومي سارية لولي الأمر بمحافظة القاهرة فقط، لا يوجد تعديل أو تحويل بعد القبول بالتنسيق في نفس العام الدراسي 2023/2024، ويحظر على ولي الأمر سداد أي مبالغ مالية تحت بند تبرعات للمدرسة، بخلاف المصروفات المعلن عنها .

وفي حالة عدم قبول الطفل في المرحلة الحالية يجب متابعة نتيجة المرحلة التالية بعد شهر من إعلان نتيجة المرحلة الحالية عبر الموقع الإلكتروني فقط، مع العلم أنه لا يوجد لا توجد أي تأشيرات أو استثناءات في التقديم، ولا يوجد تقديم في الوقت الحالي ورقي أو الكتروني.

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