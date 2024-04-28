خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

مخطط شامل تقوم به الدولة المصرية في ربوعها بين تطويرات لمناطق أثرية وسياحية وسكنية تمس المواطن البسيط

واحتاجت أعمال التطوير التوسع في شبكة المواصلات سواء للمواطنين أو في مجال النقل السياحي، وجاء تطوير منطقة الأهرامات بالجيزة أبرز أعمال الدولة المصرية في مجال السياحة والآثار كأحد عجائب الدنيا السبع.

وأعلن المسئولون بالدولة عن إقامة اتوبيس ترددي في مجال النقل السياحي للمواطنين وزوار المناطق الأثرية وجاء ضمن خطوط السير خط الطريق الدائري والذي من المقرر له خدمة زوار منطقة الأهرامات

ويستعرض "الدستور" وفي تقريره خط سير الأتوبيس الترددي من والى منطقة الأهرامات.

خط سير الأتوبيس الترددي بالطريق الدائري



محطات الأتوبيس الترددى بطول الطريق الدائرى وهى:

_ محطة المشير طنطاوى

_ محطة كايرو فستيفال سيتى

_ محطة أكاديمية الشرطة

_ محطة طريق السويس

_ محطة عدلي منصور

_ محطة موقف العاشر من رمضان

_ محطة غرب الرشاح

_ محطة التروللي

_ محطة مؤسسة الزكاة

_ محطة مصرف بلبيس

_ محطة عزبة الجزيرة

_ محطة المرج

_ محطة رشاح والخصوص

_ محطة مسطرد

_ محطة متولي الشعراوي

_ محطة العصار

_ محطة منطي

_ محطة إسكندرية الزراعي محطة بسوس

_ محطة بسوس القناطر

_ محطة الوراق

_ محطة تحيا مصر

_ محطة مترو إمبابة

_ محطة بشتيل

_ محطة أحمد عرابي

_ محطة أرض اللواء

_ محطة محور 26 يوليو

_ محطة المعتمدية

_ محطة زنين

_ محطة صفط اللبن

_ محطة منشية البكاري

_ محطة النور

_ محطة مسجد المدينة

_ محطة فيصل

_ محطة الهرم

_ محطة ترسة

_ محطة مصر للطيران

_ محطة الطالبية

_ محطة المنيب

_ محطة البحر الأعظم

_ محطة الزهراء

_ محطة العزبة

_ محطة محور الحضارة

_ محطة الجزائر

_ محطة الأوتوستراد

_ محطة الهضبة الوسطى

_ محطة سيتي سنتر المعادي

_ محطة الصيد

_ محطة البروان

_ محطة محور الشهيد

_ محطة مدخل التجمع