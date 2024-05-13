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رياضة

عاجل| إنجاز تاريخى ينتظر شيكابالا ودايو بنهائى الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

مباراة الزمالك ونهضة
مباراة الزمالك ونهضة بركان

انتهت مباراة الزمالك ونهضة بركان، أمس الأحد، بفوز الفريق المغربي بهدفين مقابل هدف، على المعلب البلدي بمدينة "بركان"، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسجل البوركينابي إيسوفو دايو وعادل تاحيف هدفي نهضة بركان في الدقيقتين 13 و32، فيما أحرز التونسي سيف الدين الجزيري هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة أصبح فريق الزمالك مطالبا بفوز بهدف دون رد، لحسم لقب الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه، بعد التتويج بها في 2019 على حساب نفس الفريق المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعد التغلب عليه في مباراة الإياب بإستاد برج العرب بهدف نظيف، وهي نفس النتيجة التي انتهى بها لقاء الذهاب في المغرب، ولكن لصالح نهضة بركان.

رقم قياسي جديد ينتظر شيكابالا مع الزمالك

وبالرغم من غيابه عن نهائي الكونفدرالية، إلا أن محمود عبد الرازق "شيكابالا" سيكون على موعد مع إنجاز تاريخي حال تتويج الزمالك بلقب بطولة الكونفدرالية، لأنه ستحسب له البطولة وبالتالي سيكون اللاعب الوحيد في تاريخ القلعة البيضاء، الذي سيجمع بين لقبي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وغاب شيكابالا عن الزمالك في نسخة 2019، وكان قد توج بآخر ألقاب دوري أبطال أفريقيا مع الفارس الأبيض على حساب الرجاء المغربي بهدف تامر عبد الحميد "دونجا" في عام 2002، بالرغم من عدم مشاركته في المباراة النهائية.

والمثير أن طرفي النهائي في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية من المغرب (الرجاء ونهضة بركان).

إيسوفو دايو يسطر التاريخ مع نهضة بركان

وعلى الجانب الآخر، حال تتويج فريق نهضة بركان بلقب الكونفدرالية، على حساب الزمالك، سيكون اللاعب البوركينابي إيسوفو دايو (32 عاما)، على موعد مع التاريخ، لأنه سيصبح اللاعب الأجنبي الأكثر تتويجا بالبطولات في تاريخ الكرة المغربية.

وانتقل دايو إلى نهضة بركان في يوليو 2015، قادما من فيتا كلوب، وحصد مع الفريق 6 بطولات، وهي بطولة كأس العرش المغربي 3 مرات وكأس الكونفدرالية مرتين والسوبر الأفريقي مرة واحدة، وحال تتويجه على حساب الزمالك سيصل بعدد بطولاته إلى الرقم 7 كأكثر لاعب أجنبي حصدا للبطولات في تاريخ الكرة المغربية.

المثير أيضا أن إيسوفو دايو هو اللاعب الوحيد في صفوف نهضة بركان بالنسخة الحالية، ممن شاركوا أمام الزمالك في نسخة 2019، وكان قد سجل 4 أهداف في تلك النسخة.

موعد إياب نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

وتقام مباراة الإياب في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بين الزمالك ونهضة بركان، في تمام الثامنة مساء الأحد المقبل، 19 مايو، بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، بالسعة الجماهيرية الكاملة.

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