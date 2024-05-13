معين الشعبانى: عانينا من غيابات فى الهجوم.. وأهدرنا فوزًا بنتيجة أكبر على الزمالك

تحدث معين الشعباني، المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي، عن مباراة فريقه أمام الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية موسم 2023-2024.

وفاز نهضة بركان على الزمالك بهدفين مقابل هدف في موقعة الذهاب التي أقيمت على الملعب البلدي ببركان مساء الأحد.

ووجّه الشعباني الشكر خلال المؤتمر الصحفي للاعبي فريقه عقب المباراة، على المجهود الكبير الذي بذلوه في المباراة، واصفًا الفوز الذي حققه بـ "المستحق".

وقال الشعباني: "الفريق عانى كثيرًا من غياب بعض اللاعبين الأساسيين خاصةً في خط الهجوم لكن بالرغم من هذا العائق نجحنا في تحقيق الفوز".

وأضاف: "نتيجة المباراة مقلقة، لكن يجب تهنئة اللاعبي بعد تحقيق الفوز على فريق كبير اسمه الزمالك عقب مجهود كبير".

واستكمل: "أهدرنا الفوز بفارق أكثر من هدفين في الشوط الأول الذي انتهى بهدفين دون رد".

واختتم تصريحاته قائلًا: "قلنا من قبل أن تلك المباراة لن تكون سهلة، هي مباراة شوط أول في المغرب ومازال هناك شوط ثاني في مصر".

وتقام مباراة الإياب بين الزمالك ونهضة بركان مساء الأحد المقبل الموافق 19 مايو على ستاد القاهرة الدولي.

هدف واحد يكفي للتتويج بالكونفدرالية

وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للهزيمة أمام نهضة بركان المغربي بهدفين مقابل هدف في ذهاب نهائي الكونفدرالية.



أحرز هدفي نهضة بركان يوسوفا دايو وعادل تحيف في الدقيقتين 13 و32 وجاء هدف الزمالك الوحيد عن طريق سيف الدين الجزيري في الدقيقة 46.



ويكفي الزمالك هدف واحد فقط في مباراة الإياب التي ستقام في الثامنة مساء يوم الأحد المقبل الموافق 19 مايو الجاري حتى يتوج باللقب، وذلك نظرًا لتطبيق قاعدة الهدف خارج الديار.

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