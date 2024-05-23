الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز

مفاجأة فيديو هلا السعيد.. القبض على السائق المتهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء

هلا السعيد
هلا السعيد

كشف مصدر أمني ملابسات ما تم تداوله بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" بشأن تضرر إحدى السيدات من سائق سيارة قامت بطلبها عبر إحدى تطبيقات النقل الذكى لقيامه بارتكاب أفعال خادشة للحياء أثناء استقلالها السيارة صحبته.
 بالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها سائق مقيم بالقاهرة.

وقرر أنه حال استقلال الشاكية السيارة قيادته قام بالتوقف بجانب الطريق لقضاء حاجته إلا أن السيدة المشار إليها قامت بالنزول من السيارة معتقدة قيامه بالتحرش بها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

انستجرام سائق سيارة تطبيقات النقل الذكي بإرتكاب أفعال خادشة معتقدة قيامه بالتحرش بها بالتحرش بها

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