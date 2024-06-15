السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

العيد الكبير.. موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظة قنا

صلاة العيد
صلاة العيد

قبل ساعات قليلة من أول أيام عيد الأضحى المبارك، يبحث الآلاف من المواطنين، عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط استعدادات مكثفة من الأسر في جميع أنحاء قرى ونجوع ومدن ومراكز محافظة قنا، لاستقبال أول أيام عيد الأضحى المبارك. 

فيما قد جهزت مديرية الأوقاف بالمحافظة أماكن أداء صلاة العيد التي ستكون في المساجد والساحات بأنحاء مدن ومراكز محافظة قنا المختلفة.

موعد صلاة عيد الاضحى 2024 في قنا

وأعلنت وزارة الأوقاف، أنّ موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2024 في محافظة قنا، سيأتي في تمام الساعة 6:21 صباحًا، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة قنا، ووفقا للهيئة العامة للمساحة.

13 مجزرا حكوميا لأضحية العيد الكبير 

وفي سياق آخر كان قد أعلن عمرعبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، عن تخصيص 13 مجزرًا حكوميًا على مستوى المحافظة لفتحها أمام الأهالي والجمعيات الأهلية الخيرية، لذبح الأضاحي مجانًا “بدون رسوم”، طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير سبل الراحة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عليهم، وضمان سلامة اللحوم والحفاظ على نظافة البيئة من خلال الذبح فى المجازر، تحت إشراف الأطباء البيطريين.

أفضل 10 أفلام هندي لسهرة سعيدة في عيد الأضحى

خطوة بخطوة.. طريقة عمل الكرشة في عيد الأضحى 2024 بوصفتين مختلفتين

الحد من التلوث 

كما يناشد محافظ قنا جميع أهالي المحافظة ومسؤولي الجمعيات الأهلية بتطبيق الإجراءات الوقائية، والالتزام بذبح الأضاحي بالمجازر للحد من التلوث والحفاظ على البيئة، تحقيقًا للشكل الجمالي والحضاري، فضلًا عن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين. كما شدد على منع ذبح الأضاحي في الطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة حفاظًا على سلامة الذبائح من التلوث والصحة العامة للمواطنين، مؤكدًا على تطبيق الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شدد الداودي على رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية لتوفير كل ما يلزم من معدات لرفع مخلفات الذبح اليومية، وتوفير العمالة اللازمة وأدوات النظافة، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإجراء الصيانة اللازمة لشبكات المياه والصرف الصحي.

قنا محافظة قنا أدعية صلاة العيد الصلاة صلاة العيد

مواد متعلقة

هجرة غير شرعية.. تفاصيل ضبط لاجئين سودانيين أثناء مرورهم بقنا

محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسى ومدبولى بعيد الأضحى

وفد كنسي يقدم التهنئة لمحافظ قنا بالعيد: روابط قوية وأخوية

سائق ومسعف يعيدان مبلغ 15 ألف جنيه لمصاب فى حادث تصادم بقنا

محافظ قنا يتابع آخر مستجدات ملف تقنين الأراضى والتصالح فى مخالفات البناء

محافظ قنا: إنجاز 100% من مشروعات الخطة الاستثمارية بالمدن والقرى

الأكثر قراءة

ما عقوبة تعاطى "سيجارة حشيش"؟

موعد أذان المغرب اليوم السبت وقفة عرفة 2024 في مصر

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

حكم من أكل أوشرب ناسيا في صيام يوم عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب

ضبط المتهم بالتعدى على طالبة وإحداث إصابتها بالقاهرة

عالم الدارك ويب.. كيف قاد الإنترنت "سفاح شبرا الخيمة" لقتل الأطفال أون لاين؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

صور

حجاج بيت الله الحرام يقفون بعرفة فى يوم الحج الأكبر

لقطات من مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ253 للعدوان.. شهداء وإصابات بالعشرات والجوع ينتشر بشكل خطير شمال غزة

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا