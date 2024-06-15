العيد الكبير.. موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظة قنا

قبل ساعات قليلة من أول أيام عيد الأضحى المبارك، يبحث الآلاف من المواطنين، عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط استعدادات مكثفة من الأسر في جميع أنحاء قرى ونجوع ومدن ومراكز محافظة قنا، لاستقبال أول أيام عيد الأضحى المبارك.

فيما قد جهزت مديرية الأوقاف بالمحافظة أماكن أداء صلاة العيد التي ستكون في المساجد والساحات بأنحاء مدن ومراكز محافظة قنا المختلفة.

موعد صلاة عيد الاضحى 2024 في قنا

وأعلنت وزارة الأوقاف، أنّ موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2024 في محافظة قنا، سيأتي في تمام الساعة 6:21 صباحًا، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة قنا، ووفقا للهيئة العامة للمساحة.

13 مجزرا حكوميا لأضحية العيد الكبير

وفي سياق آخر كان قد أعلن عمرعبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، عن تخصيص 13 مجزرًا حكوميًا على مستوى المحافظة لفتحها أمام الأهالي والجمعيات الأهلية الخيرية، لذبح الأضاحي مجانًا “بدون رسوم”، طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير سبل الراحة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عليهم، وضمان سلامة اللحوم والحفاظ على نظافة البيئة من خلال الذبح فى المجازر، تحت إشراف الأطباء البيطريين.

الحد من التلوث

كما يناشد محافظ قنا جميع أهالي المحافظة ومسؤولي الجمعيات الأهلية بتطبيق الإجراءات الوقائية، والالتزام بذبح الأضاحي بالمجازر للحد من التلوث والحفاظ على البيئة، تحقيقًا للشكل الجمالي والحضاري، فضلًا عن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين. كما شدد على منع ذبح الأضاحي في الطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة حفاظًا على سلامة الذبائح من التلوث والصحة العامة للمواطنين، مؤكدًا على تطبيق الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شدد الداودي على رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية لتوفير كل ما يلزم من معدات لرفع مخلفات الذبح اليومية، وتوفير العمالة اللازمة وأدوات النظافة، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإجراء الصيانة اللازمة لشبكات المياه والصرف الصحي.