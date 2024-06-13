الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هجرة غير شرعية.. تفاصيل ضبط لاجئين سودانيين أثناء مرورهم بقنا

حملة امنية
حملة امنية

كشف مصدر أمني بمديرية أمن قنا، عن تفاصيل ضبط لاجئين سودانيين، خلال دخولهم لمصر عن طريق الهجرة غير الشرعية بالقرب من الكيلو 10 بطريق قنا الجديدة، أثناء استقلالهم أتوبيسات خلال سفرهم.

وقال المصدر في سياق تصريحاته، أنه تم ضبط اللاجئين السودانين، أثناء مرورهم بـ كمين طيبة في طريق قنا الجديدة، وأثناء الكشف على أوراق السفر الخاصة وجوازات السفر بهم تبين أنهم لا يمتلكون إقامات مثبتة في الجوازات.

وأضاف المصدر، أنه أثناء فحص الجوازات للسودانيين خلال مرورهم بالكمين في محافظة قنا، لم تجد معهم القوة الأمنية المكلفة بفحص الأوراق الخاص بهم سوى جوازات السفر فقط، دون إقامة من مصلحة الجوازات والهجرة المصرية.

وأشار المصدر في سياق تصريحاته، إلى أن اللاجئين في حالة ضبطهم دون إقامات سوف يتم ترحيلهم على الفور، وذلك عقب إخطار مصلحة الجوازات ووزارة الداخلية المصرية، منوهًا بأنه تم التحفظ على اللاجئين بحراسة أمنية.

قنا الهجرة لسودان لاجئين سودانيين أخبار قنا

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