أفضل 10 أفلام هندي لسهرة سعيدة في عيد الأضحى

يرتبط موسم عيد الأضحى مع الجمهور بمشاهدة الأعمال الفنية المختلفة سواء مسرحيات أو أفلام، بدور العرض السينمائي وخشبة المسرح ويفضل الأغلبية أن يشاهدون أفلامهم العربية والعالمية بالمنزل وسط أجواء العيد الشهيرة.

ولا تخلو أجواء العيد من أفلام نجوم بوليوود التي يفضلها الجمهور بشكل كبير، فيرصد الدستور أفضل ١٠ أفلام هندية لسهرة عيد الأضحى.



1- Pathaan

يأتي فيلم Pathaan ضمن ال top 10 لأفلام بوليوود المفضلة للجمهور والتي تحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة، بالاضافة إلى انه حقق نجاح كبير بشباك التذاكر العالمي وقت عرضه العام الماضي.

والفيلم بطولة شاروخان وسلمان خان وديبيكا بادوكون، مما يجعلنا نتوقع فيلما يعتمد على الحركة والأداء الجيد ومتعة سينما بوليوود، فهو يدور عن العميل السري باتان الذي يتعاون مع جهات ووكلاء محترفين من أجل التخلص من خطر وشيك يصيب الهند في توقيت محدد يُعرف بساعة القيامة.

2- Dilwale Dulhania Le Jayenge

يستمر شاروخ خان في تصدر قائمة الأفضل بأفلام بوليوود والذي لقب ب الملك من قبل جمهوره، فيأتي فيلم Dilwale Dulhania Le Jayenge أيضا ضمن الأفضل نظرا لأحداثه الشيقة والمثيرة رغم مرور فترة كبيرة على موعد طرحه.

ويحكي الفيلم قصة شاب وفتاة يلتقيان أثناء التجوال في أوروبا ويقعان في الحب، إلا أن والد الفتاة يجبرها على العودة للزواج من شخص أخر بغير رضاها، ويلحق بها الشاب لمحاولة التقرب من أسرتها ومنع هذه الزيجة حتى ينجح في نيل رضا جميع افراد أسرتها بما فيهم والدها، ولكن سرعان مايتحول الحب إلى كراهية ومواقف محزنة.

3- HUM SAATH SAATH HAIN

فيلم HUM SAATH SAATH HAIN وهو من بطولة سلمان خان، سيف علي خان، سونالي بندر، كاريشما كابور، وتابو، ويحكي عن مأساة الأخ غير الشقيق لأخوين وأخت من جهة الأب، والذي يتعرّض للظلم على يد زوجة أبيه والدة أشقائه الـ3.

4- 3 idiots

يعد فيلم 3 idiots من الأفلام الكوميدية الضخم، وتدور الأحداث الفيلم حول ثلاثة طلبة جامعيين التحقوا بالدراسة بالكلية الهندسية الملكية بنيو دلهى، إحدى أفضل جامعات الهندسة فى الهند، وهم رانشو "عامر خان"، وراجو "شرمان جوشى"، وفرحان "مادهافان" الذى أجبره والده على دراسة الهندسة رغم أنه يحب التصوير، وراجو يدرس الهندسة ليتمكن من إعالة عائلته الفقيرة جداً، أما رانشو فهو من عائلة ثرية وذكى ويحب الهندسة وصنع الأشياء ويدرس بالجامعة ليتعلم أكثر ما يحب، ويأخذ الأمور ببساطة.

4- Padman

وينضم النجم أكشاي كومار هذه المرة مع فيلم Padman بالتعاون مع سونام كابور لقائمة الافضل بين اعمال بوليوود، وهو مقتبس عن قصة حقيقية للهندي أروناكلام موروجانانثام الذي شعر بمعاناة النساء الفقيرات في قريته أثناء فترة الدورة الشهرية لذا لجأ لابتكار الفوط الصحية بتكلفة بسيطة وبيعها لهن بأسعار مخفضة.

5- Sanju

قصة الفيلم ترصد قصة حياة الممثل الهندي سانجات دوت المثيرة للجدل ومسيرته السينمائية وحياته الشخصية التي تضمنت دخوله السجن لفترة من الوقت، من بطولة رانبير كابور وسونام كابور وفيكي كوشال.

6- Mother India

تدور أحداث الفيلم حول رادها، امرأة فقيرة لكنها صالحة، تكافح لتربية أبنائها بينما تصطدم ضد سوخيلالا، مقرض المال الجشع، على الرغم من العقبات العديدة التي تواجهها، فإنها ترفض التضحية بنزاهتها.

7- Mughal-e-Azam

تروى الدراما التاريخية الملحمية من القرن السادس عشر الميلادي، قصة الحب الممنوعة بين ولي العهد المغولي الأمير سليم وراقصة البلاط الجميلة أنركالي، ليتهدد عرش الإمبراطورية بالزوال.

8- Manichithrathazhu



قصة الفيلم مستوحاة من مأساة حدثت في إزهافا ثرافاد، لشخص يدعى ناكولان وعائلته ينتقلون إلى ممتلكات أجداده ومع ذلك، عندما يبدأ ابن عمه في التصرف بشكل غير معهود، يستعين ناكولان بمساعدة صديقه الطبيب النفسي.

9- Zero

تدور أحداث الفيلم عن قصة شاب ولد لعائلة ثرية وترعرع في بيئة من الترف والتساهل، فلم يخذله أحد أبدًا، ولكنه يعاني من التقزم، فعندما يلتقي بالسيدتان بابيتا، وعافية، فإن تجاربه معهما تأخذه في رحلة لتوسيع آفاقه للعثور على هدف لم يكن يعرفه أبدًا، وهو الحب، والذي قد يستلزمه دفع مقابل لم يكن يعرفه.

10- Black

تدور أحداث هذا الفيلم حول فتاة هندية تدعى "ميشيل ماكينلي" تؤدي دورها النجمة راني كابور، تكبر تلك الفتاة الصغيرة لتصبح شابة جميلة وذكية، لكنها محرومة من نعمة السمع والبصر، الأمر الذي يجعلها تشعر بإحباط وخيبة أمل مستمرة لعدم قدرتها على الاستمتاع بالأمور الجميلة التي تحيط بها.