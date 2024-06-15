خطوة بخطوة.. طريقة عمل الكرشة في عيد الأضحى 2024 بوصفتين مختلفتين

تستعد ربات البيوت للاحتفال بعيد الأضحى 2024 ومن الان تبحث عن وصفات الأطعمة التي تتماشى احتفالا بتلك المناسبة الدينية العظيمة، وتبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل الكرشة في عيد الأضحى 2024 لأنها من أكثر الوصفات التى تحب ربات البيوت أن تقدمها لأسرهن فهى من اشهر الأكلات الرئيسية التى تقدم على السفرة المصرية احتفالا بعيد الأضحى 2024.

طريقة عمل الكرشة في عيد الأضحى 2024

يقدم الدستور في التقرير التالي طريقة عمل الكرشة بطريقتين مختلفتين في عيد الأضحى 2024.

مقادير عمل الكرشة

كيلو كرشة.

البصل: 2 ثمرة بصل مفرومة.

الطماطم: 2 ثمرة طماطم.

الماء: نصف كوب ماء.

الحبهان: 4 فصوص حبهان.

ورق اللورا: 2 ورق لورا.

ملح.

فلفل اسمر.

طريقة تحضير الكرشة

الخطوة الأولى: بعد تنظيف الكرشة جيدًا، ضعي الطماطم في الخلاط مع الماء مع خلطهم جيدًا.

الخطوة الثانية: في وعاء على النار يتم وضع الكرشة مع الطماطم والبصل وقلبيهم جيدًا.

الخطوة الثالثة: أضيفي إليهم ورق اللورا، والحبهان، والملح، والفلفل الأبيض مع الاستمرار في التقليب جيدًا.

الخطوة الرابعة: اتركيها على نار متوسطة الحرارة من ساعة ونصف: ساعتين؛ حتى تمام النضج.

الخطوة الخامسة: ثم يتم صبها في طبق، وبالهنا والشفا.

مكونات عمل الكرشة بالصلصة

كيلو كرشة.

الخل: نصف كوب خل.

الملح: 4 ملاعق كبار ملح.

الليمون: 4 ثمرات ليمون.

الطماطم: نصف كيلو طماطم.

الثوم: 7 فصوص ثوم.

البصل: 2 ثمرة.

الزنجبيل: 1 ملعقة كبيرة زنجبيل.

الكمون: 1 ملعقة صغيرة كمون.

الزيت: ملعقتان كبيرتان زيت.

ورق اللورا: 2 ورق لورا.

الحبهان: 4 فصوص حبهان.

فلفل اسود.

ملح.

خطوات تحضير الكرشة بالصلصة

الخطوة الأولى: عليكِ بدايةً غسل الكرشة جيدًا بواسطة الملح، والخل، والليمون الحامض.

الخطوة الثانية: ثم اتركيها لمدة ساعة منقوعة فيهم ثم اغسليها مرة أخرى.

الخطوة الثالثة: في إناء ضعي الكرشة ومعها: بصلة، وفص ثوم، وزنجبيل، ونصف كمية الكمون، وورق الغار، وورق الحبهان.

الخطوة الرابعة: ثم ضعيها في مصفاة، مع تقطيعها حسبما تُريدين.

الخطوة الخامسة: افرمي الثوم فرمًا ناعمًا، ثم اقليه في الزيت في إناء حتى يصبح أصفر اللون.

الخطوة السادسة: بعد ذلك قطعي الطماطم مكعبات، ثم ضعيها مع الخليط، واتركيهم يغلوا لمدة 8 دقائق.

الخطوة السابعة: أضيفي الكرشة والمتبقي من الكمون.