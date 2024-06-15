نتنياهو عن مقتل 8 جنود فى كمين بقطاع غزة: "دفعنا ثمنا ينفطر القلب له"

علق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، على مقتل 8 جنود في كمين بقطاع غزة.

وقال نتنياهو إن القلب يتقطع إلى شظايا أمام هذا الفقدان الكبير، ودفعنا ثمنا ينفطر القلب له في حربنا للدفاع عن إسرائيل.

وأكد نتنياهو أنه رغم هذا الثمن فإنه عليهم التمسك بتحقيق أهدافهم، مستدركا: "نقاتل من أجل الحفاظ على وجودنا ومستقبلنا ونحارب من أجل استعادة المخطوفين".

وتابع: "عدونا ليست لديه نية التوقف بل يريد مواصلة المحاولة لإبادتنا لذلك لا بديل عن النصر".

نتنياهو: ستلتزم تل أبيب بأهداف الحرب والقضاء على حركة حماس

وشدد نتنياهو على أنه رغم الثمن ستلتزم تل أبيب بأهداف الحرب للقضاء على قدرات حماس العسكرية والحكومية واستعادة المحتجزين وضمان أن غزة لن تشكل تهديدا آخر على إسرائيل، وعودة المواطنين إلى منازلهم بأمان في الشمال والجنوب.

وصرح رئيس الوزراء بأن إسرائيل تخوض حربا صعبة جدا متعددة الجبهات ودفعت ثمنا باهظا وأمامها تحديات كثيرة.

جيش الاحتلال يكشف تفاصيل مقتل ٨ من جنوده في رفح جنوب قطاع غزة

وسبق أن كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، تفاصيل مقتل 8 من جنوده في انفجار وقع بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن 8 جنود لقوا حتفهم في حادث خطير، إثر اصطدام مركبتهم المدرعة بعبوة ناسفة بالقرب من مخيم تل السلطان للاجئين.

وأوضحت الصحيفة أن تلك الحادثة وقعت في حدود الساعة الخامسة صباحا، وأنهت القوة الإسرائيلية نشاطها وكانت في طريق العودة على متن مركبة مدرعة، حين وقع الانفجار الكبير، مما أدى إلى اشتعال النيران.

وأضافت الصحيفة العبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بإخطار عائلات القتلي، الذين لم يكشف عن أسمائهم بعد.