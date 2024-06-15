السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نتنياهو عن مقتل 8 جنود فى كمين بقطاع غزة: "دفعنا ثمنا ينفطر القلب له"

نتنياهو
نتنياهو

علق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، على مقتل 8 جنود في كمين بقطاع غزة.

وقال نتنياهو إن القلب يتقطع إلى شظايا أمام هذا الفقدان الكبير، ودفعنا ثمنا ينفطر القلب له في حربنا للدفاع عن إسرائيل.

txt

متحدث جيش الاحتلال: سنواصل العمل بكل الوسائل من أجل إعادة المحتجزين فى غزة

وأكد نتنياهو أنه رغم هذا الثمن فإنه عليهم التمسك بتحقيق أهدافهم، مستدركا: "نقاتل من أجل الحفاظ على وجودنا ومستقبلنا ونحارب من أجل استعادة المخطوفين".

وتابع: "عدونا ليست لديه نية التوقف بل يريد مواصلة المحاولة لإبادتنا لذلك لا بديل عن النصر".

txt

إعلام فلسطينى: الاحتلال ينسف عدة منازل ومبان شمال مخيم النصيرات

نتنياهو: ستلتزم تل أبيب بأهداف الحرب والقضاء على حركة حماس 

وشدد نتنياهو على أنه رغم الثمن ستلتزم تل أبيب بأهداف الحرب للقضاء على قدرات حماس العسكرية والحكومية واستعادة المحتجزين وضمان أن غزة لن تشكل تهديدا آخر على إسرائيل، وعودة المواطنين إلى منازلهم بأمان في الشمال والجنوب.

وصرح رئيس الوزراء بأن إسرائيل تخوض حربا صعبة جدا متعددة الجبهات ودفعت ثمنا باهظا وأمامها تحديات كثيرة.

جيش الاحتلال يكشف تفاصيل مقتل ٨ من جنوده في رفح جنوب قطاع غزة

وسبق أن كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، تفاصيل مقتل 8 من جنوده في انفجار وقع بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن 8 جنود لقوا حتفهم في حادث خطير، إثر اصطدام مركبتهم المدرعة بعبوة ناسفة بالقرب من مخيم تل السلطان للاجئين.

وأوضحت الصحيفة أن تلك الحادثة وقعت في حدود الساعة الخامسة صباحا، وأنهت القوة الإسرائيلية نشاطها وكانت في طريق العودة على متن مركبة مدرعة، حين وقع الانفجار الكبير، مما أدى إلى اشتعال النيران.

وأضافت الصحيفة العبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بإخطار عائلات القتلي، الذين لم يكشف عن أسمائهم بعد.

رئيس وزراء الاحتلال حماس رفح قطاع غزة إسرائيل

الأكثر قراءة

نتنياهو عن مقتل 8 جنود فى كمين بقطاع غزة: "دفعنا ثمنا ينفطر القلب له"

القاهرة الإخبارية ترصد تفاصيل مقتل 8 من جنود الاحتلال فى معارك مكثفة برفح

الفيوم تسجل ثانِ حالة وفاة لسيدة أثناء وقوفها على جبل عرفات

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

موعد أذان المغرب اليوم السبت وقفة عرفة 2024 في مصر

حكم من أكل أوشرب ناسيا في صيام يوم عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

صور

حجاج بيت الله الحرام يقفون بعرفة فى يوم الحج الأكبر

لقطات من مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ253 للعدوان.. شهداء وإصابات بالعشرات والجوع ينتشر بشكل خطير شمال غزة

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا