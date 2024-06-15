السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جيش الاحتلال يكشف تفاصيل مقتل 8 من جنوده فى انفجار بمدينة رفح

قتلي جيش الاحتلال
قتلي جيش الاحتلال

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، تفاصيل مقتل 8 من جنوده في انفجار وقع بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن 8 جنود لقوا حتفهم في حادث خطير، إثر اصطدام مركبتهم المدرعة بعبوة ناسفة بالقرب من مخيم تل السلطان للاجئين.

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وأوضحت الصحيفة أن تلك الحادثة وقعت في حدود الساعة الخامسة صباحا، وأنهت القوة الإسرائيلية نشاطها وكانت في طريق العودة على متن مركبة مدرعة، حين وقع الانفجار الكبير، مما أدى إلى اشتعال النيران.

وأضافت الصحيفة العبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بإخطار عائلات القتلي، الذين لم يكشف عن أسمائهم بعد.

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وتابعت الصحيفة: “قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق طائرات بدون طيار في السماء، بعد وقت قصير من الحادث، لمحاولة تحديد موقع المنفذين، لكن لم يتم تحديده”.

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من جانبها، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إنها قتلت وأصابت عددا من الجنود الإسرائيليين في كمين لناقلة جند مدرعة في رفح بجنوب القطاع.

وأضافت أن الأوضاع الإنسانية ومعاناة المواطنين في قطاع غزة تتفاقم وتزداد يومًا بعد يوم، نتيجة استمرار قوات الاحتلال بإغلاق المعابر ووقف تدفق المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية، وحرمان آلاف المرضى والمصابين من السفر إلى الخارج لتلقي العلاج.

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 37296 شهيدا منذ بدء العدوان

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 37296 شهيدًا، و85197 مصابًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الصحة الفلسطينية، في بيانٍ صحفي، أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر أدت إلى استشهاد 30 شخصًا، وإصابة 95 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية.

جيش الاحتلال رفح مخيم تل السلطان القسام قطاع غزة

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