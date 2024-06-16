حماس: نشارك شعبنا في عيد الأضحى آلامه وآماله وندعو لدعم صموده

أصدرت حركة حماس الفلسطينية بيانًا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بعنوان رمز التضحية والفداء، أعربت فيه عن مشاركتها للشعب الفلسطيني آلامه وآماله، ودعت الأمة إلى دعم صموده وتضميد جراحه.

وقالت حركة حماس في بيانها: "في عيد الأضحى المبارك نشارك شعبنا آلامه وآماله وندعو أمتنا إلى دعم صموده وتضميد جراحه".

أضافت: "مع آلام النزوح والجوع والعطش وعمق الجراح نقف بعزيمة لا تلين وإرادة لن تنكسر وثبات وإيمان راسخ بالنصر".

وفي وقت سابق اليوم، هنأت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بحلول عيد الأضحى عبر مقطع فيديو ضمنتها جانبًا من تصدي مقاتليها لقوات الاحتلال الإسرائيلية في محاور التوغل في قطاع غزة.

وجاء في رسالة كتائب القسام: "إلى كل من ضحّى وصبر، وكل من آوى ونصر، وكل من ساند وآزر، لغزتنا الصامدة، ولشعبنا الفلسطيني الأبي، للمقاومة الباسلة في شتّى الجبهات، لأمتنا الإسلامية والعربية العظيمة، كل عام وأنتم بألف خير ولتحرير القدس أقرب، أضحى مبارك، كتائب الشهيد عز الدين القسام".

المقاومة تفجر حقل ألغام بقوة إسرائيلية وتبث مشاهد استهداف جنود ومروحية

وأعلنت كتائب القسام، مساء وقفة عرفات، تفجير حقل ألغام بقوة عسكرية إسرائيلية جنوب غرب مدينة غزة، أسفر عن وقوعها بين قتيل وجريح، وذلك بعد اعتراف جيش الاحتلال بمقتل 8 جنود صباح اليوم بمعارك رفح جنوبي القطاع.

وأوضحت القسام أنها تمكنت من إيقاع قوة إسرائيلية مدرعة في حقل ألغام أُعد مسبقًا على مفترق النابلسي جنوب غرب مدينة غزة، مؤكدة أنه تم تفجير المكان فور وصول جنود جيش الاحتلال.

وأضافت أن مقاتليها رصدوا هبوط الطيران المروحي لإخلاء قتلى الجيش الإسرائيلي.

وبثت كتائب القسام، مشاهد تظهر استهداف مقاتليها لجنود الاحتلال وتصدي وسائط الدفاع الجوي لطائرة مروحية في محاور التوغل بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما بثت مشاهد تظهر استهدافها مقر قيادة الاحتلال والقوات المتمركزة في محور "نتساريم" جنوب مدينة غزة بصواريخ رجوم.

وجاء ذلك بعد إعلانها في وقت سابق من السبت، أنها نفذت "كمينا مركّباً ضد برج جرافة عسكرية من نوع دي لقوات الاحتلال في منطقة الحي السعودي بتل السلطان غرب مدينة رفح"، مما أدى إلى اشتعاله وإيقاع طاقم الجرافة بين قتيل وجريح.

وأوضحت أنّه فور وصول قوة الإنقاذ تم استهداف ناقلة جند من نوع نمر بقذيفة الياسين 105، وهو ما أدّى إلى تدميرها وقتل جميع أفرادها.

وقد أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 8 من جنوده وضباطه جراء تفجير ناقلة الجند خلال معارك رفح جنوبي قطاع غزة.

أبو عبيدة يتوعد بالمزيد من كمائن الموت

ولاحقًا، أعلن "أبو عبيدة"، الناطق باسم كتائب القسام، في تغريدة له عبر قناته على "تيلجرام"، أن عمليات القسام المركبة والنوعية، السبت في رفح، تأكيد على فشل الاحتلال أمام ضربات المقاومة.

وأضاف أبو عبيدة: "ستستمر ضرباتنا الموجعة للعدو في كل مكان يتواجد فيه، ولن يجد جيش الاحتلال سوى كمائن الموت في أي بقعة من أرضنا بعون الله".