الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

عيد الأضحى
عيد الأضحى

يبحث الكثير من الأشخاص عن صور  تهنئة عيد الأضحى 2024 وكذلك العبارات للمعايدة وتبادل التهاني والتبريكات ونقدم لكم بهذه المناسبة صور تهنئة عيد الأضحى 2024 ورسائل وعبارات لإرسالها للأقارب والأهل والأحباب.

تهنئة عيد الأضحى 2024 

مع كل خفقة قلب تتردد فيها تلبية نداء إبراهيم، كل عام وأنتم أقرب إلى الله، عيد أضحى مبارك.

أيام العيد، أيام فرح وبهجة، نتشارك فيها لحظات السعادة مع العائلة والأحباب، كل عام وأنتم بخير، عيد أضحى مبارك.

نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل عيدنا عيد خير وبركة، كل عام وأنتم بخير، عيد أضحى مبارك.

عيد أضحى مبارك، كل عام وأنتم إلى الله أقرب، وقلوبكم عامرة بالخير والإيمان.

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تهنئة عيد الاضحى 

بارك الله لكم في عيدكم، وجعل كل أيامكم عيدًا، كل عام وأنتم بخير، عيد أضحى مبارك.

نسأل الله أن يوفقنا لأداء مناسك العيد على أكمل وجه، وأن يجعل عيدنا عيد فرح وبهجة، كل عام وأنتم بخير، عيد أضحى مبارك.

صور تهنئة عيد الأضحى 2024

عيد أضحى مبارك، كل عام وأنتم أقرب إلى الفطرة، ونشكر الله على نعمه.

مع كل أضحية نذبحها، نتقرب إلى الله ونؤكد إيماننا به، كل عام وأنتم بخير، عيد أضحى مبارك.

أدام الله عليكم الأعياد دهورًا، وألبسكم من تقواه نورًا، عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير.

صور تهنئة عيد الأضحى | صحيفة المواطن
تهنئة عيد الاضحى 

مضت عام ونحن بخير، ليأتي عام ونتمنى أن ننهيه ونحن بِخير، كل عام وأنتم بخير، عيد أضحى مبارك.

كم نحن سعداء عندما أبقتنا الأقدار إلى هذا اليوم لنبعث التهاني بمناسبة عيد الأضحى، إلى أناس نحمل لهم في قلوبنا الحب، كل عام وأنتم بخير.

مع أجمل نسمات العيد، وأطيب التمنيات، أهديكم أرق التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بخير.

عيد أضحى سعيد على أحبائي، كل عام وأنتم معي.

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تهنئة عيد الاضحى 

أدام الله عليكم الأعياد دهورًا، وألبسكم من تقواه نورًا، عيدكم مبارك.

عيد أضحى مبارك لنا جميعًا عسى أن يرزقنا الله تعالى من كرمه وجوده.

بالإيمان والتضحية، نحتفل بعيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بخير.

مع كل تكبيرة نرددها، ندعو الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، كل عام وأنتم بخير، عيد أضحى مبارك.

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