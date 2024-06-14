الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

11 ساحة و202 مسجد لأداء صلاة عيد الأضحى فى الوادى الجديد

ساحات صلاة العيد
ساحات صلاة العيد

قال اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إنه تم الانتهاء من تجهيز وفرش 11 ساحة كبرى و202 مسجد لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك على مستوى المحافظة، وتحديد إمام وخطيب بكل مسجد وساحة؛ لأداء الشعائر بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

وأكد محافظ الوادي الجديد، أن ساحات صلاة عيد الأضحى بالوادي الجديد كالتالي: ساحة حديقة 30 يونيو، وساحة مركز شباب الخارجة، وساحة نقابة الأطباء، وساحة نادي الخارجة الرياضي، وساحة نادي الداخلة الرياضي، وساحة مركز شباب الجديدة، ساحة المنتزة، ساحة تنيدة، وساحة البشندي، وساحة مركز شباب الفرافرة.

صلاة عيد الأضحى في الوادي الجديد

ووجّه الزملوط، في بيان له، اليوم الجمعة، بتوفير وسائل انتقال لنقل المواطنين للساحات والتأكد من أعمال النظافة والتعقيم بكل المواقع، وتوفير أماكن  مخصصة لصلاة السيدات، وتوزيع هدايا على الأطفال لإدخال البهجة والسرور، مشددًا على متابعة وجاهزية غرف العمليات الرئيسية والفرعية؛ لمتابعة الموقف وتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها طوال أيام العيد.

وقال الدكتور مختار دياب، مدير عام مديرية الأوقاف بالوادي الجديد، إنه يجري تشكيل غرفة عمليات بمقر المديرية لمتابعة جميع شئون المساجد والترتيبات اللازمة لما قبل صلاة العيد وأثناء الصلاة وبعدها، والانتهاء من خطة توزيع الخطباء والأئمة بمساجد وساحات الصلاة على مستوى المحافظة في صلاة عيد الأضحى المبارك، وتجهيز عدد من الخطباء الاحتياطيين تحسبًا لوقوع طارئ لأي خطيب أو إمام مسجد قبل صلاة العيد، وتجهيز المساجد بمراكز المحافظة ومتابعتها المستمرة من جانب المفتشين ومديري الإدارات، وتوفير الفرش اللازم وكل المستلزمات من خلال دعم وزارة الأوقاف.

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