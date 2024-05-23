الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القصة الكاملة لتعرض الفنانة هلا السعيد للتحرش من سائق أوبر

هلا السعيد
هلا السعيد

على مدار عدة أيام مضت، تعرضت أكثر من فتاة للتحرش من خلال سائق أحد التطبيقات الذكية، ما تصدر هذا الأمر محركات التواصل الاجتماعي المختلفة، وموقع البحث الأكثر شهرة جوجل، حتي إنه تعرضت الفنانة هلا السعيد للموقف ذاته.

تعرض الفنانة هلا السعيد للتحرش

ونشرت الفنانة هلا السعيد، مقطع فيديو قصيرا لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، تتحدث من خلاله عن تجربتها مع سائق التطبيق الذكي، وتعرضها للتحرش عبر الطريق السريع، ولم ينقذها من هذا الموقف سوى مكالمة هاتفية بمجرد شعورها بالخوف.

بدأت الفنانة هلا السعيد، حديثها أثناء وقوفها في الشارع بالشنط التي كانت تحملها عند طريق الضبعة بالتحديد، وهي تتحدث عن السائق الذي حاول التحرش بها، وذلك من خلال قصة مفبركة بدأ بها حديثه معها، وهو أن السيارة قد سخنت ولا بد من التوقف في هذا المكان.

 

"أزمة جديدة".. تفاصيل تعرض هلا السعيد للتحرش على يد سائق أوبر

عاجل.. "الداخلية" تكشف تفاصيل التحرش بفتاة داخل سيارة تطبيق إلكترونى فى الهرم

القبض على سائق بتهمة التحرش بفتاة حدائق الأهرام

رانيا منصور.. القصة الكاملة لتعرضها لـ "التحرش" وسر الإفراج عن المتهم

كيف تعرضت هلا السعيد للتحرش؟

تكمل الفنانة هلا السعيد، حديثها عما بدر من السائق، قائلًة: "وجدته فجأة يفك حزام بنطلونه، وبيقلع ويقولي عندي السكر، كلمت حد فورًا من صحابي وبعتله لايف لوكيشن، وهذا الأمر جعل السائق يخاف، ونزلت جري من العربية ومخدتش بقيت شنطي وحاجتي، لازم بجد يكون في حل للموضوع دا لأننا بنضيع، والحمد لله إننا الصبح وإنى ما زلت قريبة من بيتي".

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع قصة الفنانة هلا السعيد، الذي تعرضت له الكثير من الفتيات، مطالبين بإيجاد حلول حتي تشعر الفتيات بالأمن وتنعم بالأمان أثناء وجودهن في السيارات مع السائقين.

"أزمة جديدة".. تفاصيل تعرض هلا السعيد للتحرش على يد سائق أوبر

حسن عبدالله: استفدت من سوسن بدر بالعمل معها بمسلسل "حدوتة منسية"

أحدث أعمال الفنانة هلا السعيد

يجدر الإشارة إلى أن أحدث أعمال الفنانة هلا السعيد كانت بطولة مسلسل حدوتة منسية، الذي عرض ضمن مسلسلات الأوف سيزون وحقق نجاحا كبيرا، وضم العمل نخبة من ألمع النجوم.

هلا السعيد هلا السعيد والتحرش أزمة هلا السعيد الفنانة هلا السعيد هلا السعيد تعرض للتحرش كيف تعرضت هلا السعيد للتحرش

مواد متعلقة

قبل عرضه.. تفاصيل شخصية ياسين عمرو في اللعب مع العيال (خاص)

حلقة خاصة.. "سفرة" تحتفل بعيد ميلادها من قلب الأهرامات

"أزمة جديدة".. تفاصيل تعرض هلا السعيد للتحرش على يد سائق أوبر

انهيار محمد عدوية أثناء تشييع جثمان والدته بالسيدة نفيسة (صور)

وفاة السيدة ونيسة زوجة المطرب الشعبى أحمد عدوية

أول رد من حفيدة أم كلثوم على تجسيد منى زكى لسيرتها الذاتية (خاص)

بعد تصدره الترند وتشويق جمهوره.. وائل كفورى يطرح "لآخر دقة"

شيرين عبدالوهاب تدخل نزاعًا جديدًا.. ومصير مجهول لموعد طرح أعمالها

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يُكلف بإحياء مسار خروج "بنى إسرائيل" وتنظيم رحلات سياحية له

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

تحديد موعد تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة للطلاب

جثة فتاة طافية فى نيل منشأة القناطر تثير الجدل.. هل هى "جنى" آخر ضحايا معدية أبوغالب؟

عاجل| مواجهة محتملة بين الأهلى والزمالك يونيو المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الروح أغلى من الفلوس... معديات الموت

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

لواء. محسن الفحام

.. ويستمر مسلسل الأكاذيب

محمد العسيري

سوهاج بتبتدى من جديد

ماجد حبته

أوكرانيا بلا رئيس!

سارة الشلقاني

"قوة المفاوض المصرى" تزعج إسرائيل

صور

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

محطة تل أبيب

المزيد

الخزانة الأمريكية تحذر من تهديد إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية

لأجل غير مسمى.. جامعة برشلونة تعلّق علاقاتها مع المؤسسات الإسرائيلية

مُسيّرة تابعة للاحتلال تستهدف سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبى لبنان (صور وفيديو)