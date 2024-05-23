القصة الكاملة لتعرض الفنانة هلا السعيد للتحرش من سائق أوبر

على مدار عدة أيام مضت، تعرضت أكثر من فتاة للتحرش من خلال سائق أحد التطبيقات الذكية، ما تصدر هذا الأمر محركات التواصل الاجتماعي المختلفة، وموقع البحث الأكثر شهرة جوجل، حتي إنه تعرضت الفنانة هلا السعيد للموقف ذاته.

تعرض الفنانة هلا السعيد للتحرش

ونشرت الفنانة هلا السعيد، مقطع فيديو قصيرا لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، تتحدث من خلاله عن تجربتها مع سائق التطبيق الذكي، وتعرضها للتحرش عبر الطريق السريع، ولم ينقذها من هذا الموقف سوى مكالمة هاتفية بمجرد شعورها بالخوف.

بدأت الفنانة هلا السعيد، حديثها أثناء وقوفها في الشارع بالشنط التي كانت تحملها عند طريق الضبعة بالتحديد، وهي تتحدث عن السائق الذي حاول التحرش بها، وذلك من خلال قصة مفبركة بدأ بها حديثه معها، وهو أن السيارة قد سخنت ولا بد من التوقف في هذا المكان.

كيف تعرضت هلا السعيد للتحرش؟

تكمل الفنانة هلا السعيد، حديثها عما بدر من السائق، قائلًة: "وجدته فجأة يفك حزام بنطلونه، وبيقلع ويقولي عندي السكر، كلمت حد فورًا من صحابي وبعتله لايف لوكيشن، وهذا الأمر جعل السائق يخاف، ونزلت جري من العربية ومخدتش بقيت شنطي وحاجتي، لازم بجد يكون في حل للموضوع دا لأننا بنضيع، والحمد لله إننا الصبح وإنى ما زلت قريبة من بيتي".

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع قصة الفنانة هلا السعيد، الذي تعرضت له الكثير من الفتيات، مطالبين بإيجاد حلول حتي تشعر الفتيات بالأمن وتنعم بالأمان أثناء وجودهن في السيارات مع السائقين.

أحدث أعمال الفنانة هلا السعيد

يجدر الإشارة إلى أن أحدث أعمال الفنانة هلا السعيد كانت بطولة مسلسل حدوتة منسية، الذي عرض ضمن مسلسلات الأوف سيزون وحقق نجاحا كبيرا، وضم العمل نخبة من ألمع النجوم.