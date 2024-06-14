أطول إجازة في مصر

انتشر خطاب على وسائل التواصل الاجتماعي موقع من السادة رؤساء مجلس إدارة جمعيات مستثمري بورسعيد ومدينة نصر والإسكندرية ودمياط يناشدون فيه السيد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بإعادة النظر في الإجازة غير المسبوقة للبنوك.

الجمعيات تتضرر في الشكوى من قرارات غير مسبوقه ضرت اقتصاديات شركاتهم اشد الضرر واخرها مده اجازات الاعياد التي وصلت ل ٩ ايام بالمخالفه للقانون بدلا من يومين.



ومن المنطقي في الشكوي استحاله توقف اي مصنع يقوم بالتصدير والشحن لمده تصل الي ثلث الشهر مع ارتباطهم بمواعيد تسليم في عقود ملزمه مع عملاء خارج مصر وغرامات كبيره للتأخير.. كما انهم سيضطرون لمضاعفه اجور العاملين فتره العمل في الاجازات وفقا لقانون العمل.. ويمتد الضرر ايضا من الاجازات الطويله الي واردات المصانع من الخامات ومستلزمات الانتاج الموجوده داخل الموانئ تسدد عليها يوميا ارضيات وغرامات ١٥٠ دولار للحاويه الواحده يوميا اي انه سيتم سداد للخط الملاحي ١٥٠٠ دولار تقريبا لكل حاويه عن فتره الاجازه يقوم الخط الملاحي بتحويلها لخارج مصر ولك ان تتخيل عزيزي القارئ ملايين الدولارت ستتحول للخارج في عز ازمتنا الاقتصاديه حيث ان هناك بالميناء تتواجد الاف الحاويات متوقفه للاجازات.



الحكومه تناشد المصانع لزياده الانتاج وفي نفس الوقت تصدر قرارات علي عكس ذلك تحد من الانتاج وترفع تكلفه المنتج المصري وتقلل من قدرته علي التنافس وتوصم سمعه مناخ الاستثمار في مصر مما سيؤدي حتما لعزوف الاستثمار الاجنبي والمصري عن الدخول في مجال الصناعه.



القرارات قد تكون حسنة النيه وعفويه لكن اثارها تؤثر سلبا علي الصناعه في مصر.. لذا اتمني قبل صدور اي قرارات تمس القطاع الخاص ان يتم دراستها من كافه النواحي ومع كافه القطاعات قبل اصدارها لنتجنب ايه اثار تؤثر علي الدخل القومي للبلاد