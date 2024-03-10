حسن عبد الله: استفدت من سوسن بدر بالعمل معها بمسلسل "حدوتة منسية"

أعرب الفنان حسن عبد الله عن سعادته البالغة بمشاركته فى مسلسل "حدوتة منسية" الذى حقق نجاحا كبيرا الفترة الماضية في أثناء عرضه عبر قناة cbc الفضائية، مشيراً إلى أنه شارك بدور زوج الفنانة ريم سامي التي لعبت دور ابنة الفنانة سوسن بدر.

وقال الفنان حسن عبد الله، في تصريحات صحفية، إنه سبق وشارك من قبل الفنانة سوسن بدر فى مسلسل "خرم إبرة" بطولة عمرو سعد ، مؤكداً ان سوسن بدر نجمة كبيرة وخبرة عظيمة وأنه استفاد كثيرا من المشاهد التى جمعت بينهما سواء على المستوى الجماهيري أو من خبرتها الكبيرة فى التمثيل.

وأضاف أنها على المستوى الإنساني فهى عظيمة وشخصية حنونة وقد قدمت دورها فى مسلسل حدوته منسيه ببراعة شديدة واجتهدت فيه حتى ظهر بهذا الشكل الناجح، مشيراً إلى أنه يتمنى أن يشاركها فى أعمال أخرى لأنها إضافة كبيرة.

يشار إلى أن الفنان حسن عبدالله يجسد دور أشرف الذي يقع فى علاقة حب مع تقى وهى الفنانة ريم سامى وابنة سعاد التى تقوم بالدور الفنانة سوسن بدر، وبعد الزواج تحدث مشاكل كبيرة بين الزوجين تؤدي إلى الطلاق.

والمسلسل تأليف محمود حمدان وإخراج محمد محى الدين وإنتاج شركة فانتدج التى رشحت حسن عبد لله للمخرج محمد محى الدين، والمسلسل بطولة سوسن بدر وعبير صبرى وأحمد فهيم وريم سامى ونانسى صلاح ومحمود حجازى ومحمد على رزق وطارق صبرى وهلا السعيد وهشام إسماعيل.