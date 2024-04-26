الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

أجازات مصر الرسمية
أجازات مصر الرسمية

مع تصادف أغلب الإجازات الرسمية أن تكون في أيام الخميس، يتساءل العديد من المواطنين عن يوم الخميس القادم هل يدخل ضمن الإجازات الرسمية أم لا نظرًا لحلول عيد العمال الأسبوع القادم.

إجازة عيد العمال وشم النسيم

وتأتي إجابة هذا السؤال فيما أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من قرارين بشأن إجازات الأسبوع القادم الأول بأن يكون يوم الأحد الموافق 5 من شهر مايو عام 2024 ميلادية، إجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال، وذلك بدلاً من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو، والثاني بأن يكون يوم الإثنين الموافق 6 من شهر مايو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية، بمناسبة عيد شم النسيم.

ومن المتوقع أن يتم تنظيم العديد من المسيرات و الاحتفالات في عدد من المحافظات المصرية بمناسبة عيد العمال، إذ سيشارك العمال والنقابات العمالية في هذه الفعاليات وذلك للتعبير عن مطالبهم والتأكيد على أهمية حقوق العمال.

إضافة إلى تلك الاحتفالات سيقام في بعض المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية فعاليات ثقافية وفنية تعكس التراث الشعبي المصري وتبرز دور العمال في تنمية الثقافة والفنون.

كما من المتوقع أن يتم تكريم العمال المتميزين وتقدير جهودهم في العديد من القطاعات المختلفة في مصر، سواءً كانت في الصناعة أو الزراعة أو الخدمات وغيرها. 

كذلك ستنظم الحكومة والشركات والمؤسسات العامة والخاصة العديد من الحفلات الخاصة بتوزيع الجوائز والتقديرات للعمال المتميزين كشكل من أشكال التقدير والتشجيع على العمل الجاد والمثابرة.

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إجازات رسمية 2024.. موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال

عيد العمال

وتحتفل كثير من دول العالم بعيد العمال في الأول من مايو من كل عام، ويكون عطلة رسمية في بعض البلدان، كما هي الحال في مصر، التي بدأتها منذ عام 1964.

الإجازات الرسمية المتبقية في شهري أبريل ومايو 2024 

ويذكر أنه وفقا لقرار ترحيل الإجازات، تكون إجازات شهري أبريل ومايو 2024 هم 6 أيام لموظفي الحكومة وخاصة المسيحيين وتتمثل فيما يلي:

  • عطلة أسبوعية يوم السبت الموافق 27 أبريل.
  • عطلة أسبوعية يوم الجمعة الموافق 3 مايو.
  • عطلة أسبوعية يوم السبت الموافق 4 مايو.
  • إجازة عيد القيامة للمسيحيين يوم الأحد الموافق 5 مايو.
  • إجازة شم النسيم يوم الإثنين الموافق 6 مايو.

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