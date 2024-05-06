تطل على شاشات التلفزيون اليوم، الفنانة ياسمين عبد العزيز، في أول ظهور لها بعد انفصالها عن الفنان أحمد العوضي، من خلال برنامج صاحبة السعادة، مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس.



وبعد طرح التريلر الخاص بالحلقة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة جوجل، ويبحث الجمهور عن مواعيد عرض الحلقة الخاصة بها مع صاحبة السعادة.

موعد عرض حلقة ياسمين عبد العزيز مع صاحبة السعادة



ويرصد "الدستور" موعد حلقه ياسمين عبد العزيز مع صاحبة السعادة في سياق السطور التالية:

أعلنت صاحبة السعادة الإعلامية إسعاد يونس، عن موعد حلقة الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي من المقرر أن تذاع الليلة في تمام الساعة الـ الثامنة من مساء اليوم، وتذاع على جزءين في يومي الثلاثاء والاثنين.



قناة عرض حلقة الفنانة ياسمين عبد العزيز

تذاع حلقة الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر قناة دي ام سي DMC.



حلقة ياسمين عبد العزيز في "صاحبة السعادة"

يجدر الإشارة إلى أنه تأتي حلقة ياسمين عبد العزيز في "صاحبة السعادة" تزامنًا مع احتفالات شم النسيم، أحد أقدم الأعياد المصرية التي تُمثل رمزًا للتجديد والبهجة.

آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز في عالم الدراما

قبل انفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز شاركت زوجها السابق الفنان أحمد العوضي، في مسلسل ضرب نار، الذي حقق نجاح كبير وقت عرضه ضمن الماراثون الرمضاني 2023، ولاقي تفاعل كبير من الجمهور.

أبطال وصناع مسلسل ضرب نار

مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.