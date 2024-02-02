مسلسلات رمضان 2024.. مؤلف "حق عرب" ينتهي من الحلقات الأخيرة قريبا

عبر المؤلف محمود حمدان، عن سعادته بالاشتراك في موسم رمضان 2024، بتعاونه مع الفنان أحمد العوضي، من خلال مسلسل “حق عرب”، والذي ينتمي لعالم الأكشن والدراما الاجتماعية.

مؤلف حق عرب ينتهي من كتابة حلقاته الأخيرة

وأضاف حمدان لـ"الدستور"، أنه يعكف هذه الفترة على كتابة الحلقات الاخيرة من العمل الذي يشارك في الماراثون الرمضاني المقبل، مؤكدا أنه قارب على الانتهاء منها، ومن المقرر أن يسلم أخر حلقاته خلال ايام قليلة، تزامنا مع تصوير الحلقات الجارية الأن.

أشار حمدان إلى أن العمل سيحمل العديد من التفاصيل الحياتية المهمة، في قالب اجتماعي ملىء بالأكشن، موضحا أن العوضي سيقدم تفاصيل مهمة في المسلسل طوال أحداثه، إضافة إلى كل فريق عمل المسلسل .

أبطال مسلسل “حق عرب”



مسلسل "حق عرب" تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في اطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث.

أول بطولة مطلقة لـ"العوضي"

"حق عرب" أول بطولة مطلقة للنجم أحمد العوضى ضمن سباق دراما رمضان فى دراما رمضان، بعدما قدم فى رمضان الماضى مسلسل "ضرب نار" مع ياسمين عبد العزيز، من تأليف تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى.

وشارك في بطولته ماجد المصرى، مها نصار، هدى الإتربي، انتصار، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، ضياء عبد الخالق، تامر مجدي، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي.