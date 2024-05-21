متحدث إسرائيلى ردًا على سؤال بشأن تجنب نتنياهو زيارة أى دولة عضو فى الجنائية الدولية: "لنرى"

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، أن متحدثًا إسرائيليًا ردًاا على سؤال بشأن إذا كان نتنياهو وجالانت سيتجنبان زيارة أي دولة عضو في الجنائية الدولية إذا صدرت مذكرات اعتقال بحقهما "لننتظر ونرى".

وطلبت المحكمة الجنائية الدولية، إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، على خلفية الأحداث في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، والذي خلف آلافًا من الضحايا والمصابين أغلبهم من النساء والأطفال.