الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل

حزب الله
حزب الله

أكد مركز علما البحثي الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن شهر مايو الماضي، يعد الشهر الأكثر كثافة لهجمات حزب الله على الجبهة الشمالية منذ أكتوبر الماضي. 

وذكر المركز عدد من الأرقام والبيانات حول هذه الهجمات، منها أن حزب الله نفذ خلال شهر مايو الماضي، 325 هجومًا، بمتوسط يومي بلغ 10 هجمات، وهو متوسط مرتفع مقارنة بشهر أبريل الماضي، الذي تم خلاله تنفيذ 238 هجوم، بمعدل 8.7 هجمة في اليوم.

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وأشار إلى أنه على المستوى التسليحي، كان هناك زيادة كبيرة في استخدام الصواريخ المضادة للدروع والطائرات دون طيار خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بشهر أبريل، حيث أطلق حزب الله خلال شهر مايو 95 صاروخ مضاد للدروع، مقابل 45 صاروخ مضاد للدروع تم إطلاقها خلال شهر أبريل الماضي.

وحول الطائرات بدون طيار، أشار المركز إلي أنه تم خلال شهر مايو الماضي، إطلاق 85 طائرة مسيرة، مقارنة بإطلاق 42 طائرة خلال شهر أبريل الماضي.

وتابع المركز أنه من خلال تتبع عمليات إطلاق الطائرات المسيرة التابعة لحزب الله، رصد زيادة مطردة في معدلاتها خلال شهر مايو الماضي، وقد طرأت زيادة على هذه العمليات في شهر مايو، بمعدل يصل إلى 12 ضعف معدلات إطلاق الطائرات بدون طيار خلال شهر فبراير الماضي.

وأضاف أن عمليات إطلاق الصواريخ حرة التوجيه والمدفعية الصاروخية، شهدت ارتفاعًا خلال شهر مايو الماضي، وبلغ عددها الإجمالي 139 عملية، مقارنة بـ 128 عملية إطلاق خلال شهرأبريل الماضي.

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وسبق، وأفاد وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، باندلاع 6 حرائق في الشمال جراء عدة رشقات صاروخية.

وأوضح الإعلام العبري أن من بين تلك الحرائق، اندلاع حرائق في القدس المحتلة قرب مقر كنيست الاحتلال.

شهر مايو حزب الله الجبهة الشمالية الصواريخ المضادة للدروع الطائرات دون طيار

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