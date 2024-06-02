استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

كشف استطلاع جديد لهيئة البث الإسرائيلية كان، مساء الأحد، أن 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الجمعة الماضي.

كما أكد 40% أنهم يعتقدون أن الصفقة المطروحة ستؤدي إلى نهاية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كما أن 42% من الإسرائيليين لا يعتقدون أن إسرائيل قادرة على تقويض سلطة حركة حماس في قطاع غزة.

جاء ذلك وفقا لاستطلاع "كان 11"، كما أوضح تراجعا كبيرا في شعبية كتلة المعسكر الوطني بقيادة بيني غانتس، رغم أنها تحافظ على الصدارة في انتخابات تجري اليوم، وأبرز ما أظهرته نتائج الاستطلاع هو ثبات النتائج الإيجابية التي يحققها يسرائيل بيتينو بقيادة أفيجور ليبرمان، وكذلك انتقال الأصوات داخل المعسكرات نفسها الأمر الذي لا يؤثر على فرص تشكيل الحكومة.

وجاء الاستطلاع بشأن الصفقة التي استعرضها الرئيس الأمريكي، لتبادل الأسرى بموجب اتفاق على هدنة في قطاع غزة؛ وعبر 40% عن دعمهم للصفقة المطروحة، فيما قال 27% إنهم يعارضونها، في حين قال 33% إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال.

40% من الإسرائيليين يعتقدون أن الحرب ستنتهي إذا وافقت إسرائيل علي الصفقة

كما سُئل المشاركون في الاستطلاع إذا ما كانوا يعتقدون أن إسرائيل ستستأنف حربها على قطاع غزة مع انتهاء وقف إطلاق النار أم أنها ستنهي حربها المتواصلة من 240 يوما، وقال 40% إنهم يعتقدون أن الحرب ستنتهي إذا وافقت إسرائيل على الصفقة، في حين قال 34% إن إسرائيل ستستأنف حربها على غزة، فيما قال 26% إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال.

كما سئلت عينة الاستطلاع عما إذا كانوا يعتقدون أن إسرائيل قادرة على تفكيك قدرات حركة حماس، فأجاب 32% بالإيجاب، في حين قال 42% إن حماس ستواصل السيطرة على قطاع غزة؛ فيما قال 26% إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال، وذلك بعد 8 أشهر من الحرب المدمرة والمتواصلة على القطاع المحاصر.