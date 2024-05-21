المتحدث باسم الأونروا: نخشى من انهيار منظومة العمل الإنسانى فى غزة

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة الأونروا، إننا نخشى من انهيار منظومة العمل الإنساني في غزة بسبب إغلاق إسرائيل للمعابر.

وأضاف "أبو حسنة"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا يمكن للممر البحري أن يكون بديلًا للمعابر البرية إلى غزة، مؤكدًا أن اعتداء المستوطنين على قوافل المساعدات عملية منظمة.

ونوه المتحدث باسم وكالة الأونروا، أنه تم إدخال 70 ألف لتر وقود إلى غزة والاحتياجات اليومية 200 ألف لتر، مضيفًا أن مئات الآلاف من حالات الإصابة بالالتهاب الكبدي في قطاع غزة.

وأشار "أبو حسنة"، أن 190 موظفًا أمميًا تابعون للوكالة قتلوا في العمليات الإسرائيلية على غزة، الأمر الذي يتسبب في تفاقم الأزمة الفلسطينية ومعاناة الشعب بقطاع غزة.