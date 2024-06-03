نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

تعلن مديرية التربية والتعليم نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف بعد اعتمادها من المحافظ، حيث ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي في أغلب محافظات الجمهورية بنسب نجاح متفاوتة، وتعرض الدستور رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بني سويف في التقرير التالي.

نتيجة الشهادة الاعدادية بني سويف

من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بني سويف خلال الساعات القادمة، بعد انتهاء عمليات تصحيح أوراق الامتحانات لتبدأ مرحلة تدقيق النتيجة وجمع الدرجات على درجات الفصل الدراسي الأول لكل طالب، وبعدها يتم اعتمادها من محافظ بني سويف لإعلانها على البوابة الالكترونية لمحافظة بني سويف، كما سيتم توفير نتيجة ثالثة إعدادي بني سويف في جميع المدارس التابعة للمحافظة بالمجان للطلاب.

وكان قد تقدم لامتحانات الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف أكثر من 59ألف طاليًا وطالبة تم توزيعهم على 309 لجنة على مستوى مدارس الإدارات التعليمية بالمحافظة.

البوابة الإلكترونية محافظة بني سويف

توفر البوابة الإلكترونية محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الاعدادية فور اعتمادها من المحافظ، حيث سيتم وضع لينك خاص بالنتيجة عبر البوابة الإلكترونية.

ويستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف من خلال زيارة رابط البوابة الإلكترونية محافظة بني سويف

ثم كتابة رقم جلوس الطالب، والضغط على زر عرض النتيجة، فتظهر نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة بني سويف، فور اعتمادها.

ويوجد على البوابة الإلكترونية محافظة بني سويف حتى الأن رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف الخاص بالفصل الدراسي الاول، على أن يتم توفير الرابط الخاص بالفصل الدراسي الثاني فور اعتمادها.

وكان طلاب الصف الثالث الإعدادي قد انهوا امتحاناتهم في نهاية مايو الماضي، ولكن في أيام متفاوتة من محافظة لأخرى، حيث تم وضع جداول الامتحانات بصورة منفصلة من محافظة لاخرى.