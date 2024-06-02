ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط وننشر في السطور التالية نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا 2024 بالاسم وبرقم الجلوس “الفصل الدراسي الثاني”.

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

وفي هذا السياق، اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم “السبت”، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2023/2024.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا 2024 بالاسم وبرقم الجلوس

ومن هذا الجانب وصلت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية 75.27%.

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متاح الآن رابط نتيجة القليوبية تكون عبر الرابط التالي:

http://www.qaliobia.gov.eg/SitePages/CitizensHomePage.aspx.

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http://www.sharkia.gov.eg/modiriat/Education/default.aspx

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 المنوفية

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رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 أسيوط

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نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 بورسعيد

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توزيع درجات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024

-مادة اللغة العربية والخط والإملاء في الترم الثاني 40 درجة.

-مادة الدراسات الاجتماعية في الترم الثاني 20 درجة.

-مادة اللغة الإنجليزية في الترم الثاني 30 درجة.

-مادة العلوم في الترم الثاني 20 درجة.

-مادة الرياضيات في الترم الثاني 30 درجة.

-المجموع الكلي لمواد الفصل الدراسي الثاني فقط 140 درجة والمجموع الكلي للعام 280 درجة لطلاب المرحلة.