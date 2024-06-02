الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط وننشر في السطور التالية نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا 2024 بالاسم وبرقم الجلوس “الفصل الدراسي الثاني”.

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط  

 

وفي هذا السياق، اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم “السبت”، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2023/2024.

ظهرت الآن| نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ بالاسم فقط 2024

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا 2024 بالاسم وبرقم الجلوس 

ومن هذا الجانب وصلت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية 75.27%.

 قد يهمك:

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط الترم الثاني من هنا 

لينك استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط “الفصل الدراسي الثاني” اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ بالدرجات

للاستعلام عن نتيجتك اضغط هنــــــــــــــــا

طالع أكثر:

 نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بالاسم جميع المحافظات 

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 الدقهلية

متاح الآن رابط   نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط من خلال الرابط التالي: اضغط هنـــــــــــــــا

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 القليوبية

متاح الآن رابط نتيجة القليوبية تكون عبر الرابط التالي:
http://www.qaliobia.gov.eg/SitePages/CitizensHomePage.aspx.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 أسوان

 متاح الآن رابط نتيجة الشهادة الاعدادية عبر الرابط التالي:
http://www.aswan.gov.eg/.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم فقط بني سويف
 

متاح الآن رابط الحصول علي النتائج عبر الرابط التالي:
http://www.benisuef.gov.eg/Default.aspx.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 البحيرة

متاح الآن رابط الحصول علي النتائج عبر الرابط التالي:
http://behira.gov.eg/.

 نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بالاسم فقط

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 القاهرة

متاح الآن رابط نتيجة تالتة اعدادي "الترم الثاني"، للحصول علي النتائج عبر الرابط من هنا

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 الجيزة

متاح الآن رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني للحصول علي النتائج عبر الرابط الرسمي

 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024 الترم الثاني

 متاح الآن رابط  نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024 الترم الثاني من خلال الرابط التالي:
http://www.sharkia.gov.eg/modiriat/Education/default.aspx

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 المنوفية

متاح الآن رابط  النتائج من خلال الرابط الرسمي

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 أسيوط

متاح الآن رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي من خلال الرابط الرسمي

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 بورسعيد

متاح الآن رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي من خلال الرابط الرسمي

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024

-مادة اللغة العربية والخط والإملاء في الترم الثاني 40 درجة.
-مادة الدراسات الاجتماعية في الترم الثاني 20 درجة.
-مادة اللغة الإنجليزية في الترم الثاني 30 درجة.
-مادة العلوم في الترم الثاني 20 درجة.
-مادة الرياضيات في الترم الثاني 30 درجة.
-المجموع الكلي لمواد الفصل الدراسي الثاني فقط 140 درجة والمجموع الكلي للعام 280 درجة لطلاب المرحلة.

 

 

 

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