فى القرن الـ١٩ بمدينة لندن.. وقعت عدة جرائم قتل راح ضحيتها النساء فقط.. جميعهن فتيات ليل ونساء يعملن فى الدعارة، ما أثار الرعب والفزع فى المدينة، خاصة أن الجرائم كانت تتم بأبشع الطرق، وبعد العثور على الجثة يتم اكتشاف اختفاء بعض أعضاء الجسم، وكان «القلب» دائمًا هو العضو المشترك بين كل جثث النساء القتلى، ما جعل شرطة المدينة الحائرة التى فشلت فى فك شفرات هذه الجرائم البشعة، تستدعى المفتش فردريك، لمتابعة التحقيقات ومعرفة سبب اصطياد النساء.

كانت هذه أحداث الفيلم الأمريكى «from hell» أو من الجحيم، الذى صدر عام ٢٠٠١ وقام ببطولته النجم «جونى ديب»، الذى شخّص فيه دور المفتش فردريك، والممثل الإنجليزى الراحل «إيان هولم» الذى قام بدور القاتل، هذا النبيل الإنجليزى لم يشك به أحد إطلاقًا، لأنه كان لورد وطبيب العائلة المالكة ومقربًا من الملكة، وكان يستقطب هؤلاء النسوة بعد أن يُغريهن بالمال والطعام، لما يبدو عليه من ثراء ونبل، ويقتلهن بعنف شديد، بل يجردهن من بعض أعضاء جسدهن، وكان يفعل ذلك لأنه يرى أنهن وباء يلوث المجتمع، ويجب التخلص منه، خاصة بعد أن وقع الأمير فى غرام إحداهن وأنجب منها طفلة.

نفس الفيلم تكرر ولكن فى الواقع وليس السينما والخيال.. تحققت أحداثه فى القرن الـ٢١ فى القاهرة مع اختلاف التفاصيل بالطبع، ولكن الفكرة الأساسية التى بُنى عليها الفيلم الأمريكى وهى استقطاب فتيات الليل لقتلهن تكررت، وأعتقد لا أحد ممن شاهدوا هذا الفيلم كان يتصور أن يحدث ذلك فى الحقيقة وفى عصرنا هذا.

عندما تم الكشف عن جرائم سفاح التجمع.. تذكرت هذا الفيلم، وفى الواقع ليست الفكرة فقط هى العامل الوحيد المشترك، بل يوجد شىء آخر لافت.. وهو أن القاتل فى الفيلم كان متعلمًا ويعمل طبيبًا، وذا مكانة رفيعة وشأن كبير وجاه ومال، وقاتل التجمع متعلم أيضًا تخرج فى الجامعة الأمريكية، وحصل على دكتوراه فى علم النفس من الجامعة العريقة نفسها، ثم عمل فى التجارة مع والده، وسافر إلى أمريكا وتزوج هناك، وحصل على الجنسية الأمريكية، وعاد إلى مصر وأنشأ مشروعه الخاص، ثم انضم للعمل فى إحدى المدارس الدولية مدرسًا للغة الإنجليزية، وأنشأ حسابًا على تيك توك ليس فقط لتعليم الإنجليزية، ولكن المفارقة أنه كان يقدم نصائح لتعديل سلوك الآباء والأبناء.. فهو كذلك يملك المال والجاه وذا مكانة رفيعة اجتماعيًا.

القاتل فى الفيلم السنيمائى كان يقوم بتشريح جثث النساء، ويخرج الأعضاء منها مثل القلب والرئة والكبد والطحال ويأخذها، وسفاح التجمع يعاشر النساء جنسيًا بعد الموت، ويصور ذلك فى مقاطع فيديو، وقال فى التحقيقات: إن ذلك تحديدًا كان يمنحه متعة خاصة.. أى السلوك المشترك بين الحالتين بعد إزهاق روح الضحايا بفعل أشياء معهن بعد أن أصبحن جثثًا، لم يذكر قاتل النساء بالتجمع لماذا كان يفعل ذلك، وما أسبابه فى اختيار النساء اللاتى يعملن بالدعارة تحديدًا، فهو دارس لعلم النفس، ولذلك أكيد هناك أسباب نفسية لارتكابه هذه الجرائم بكل تفاصيلها، هو شخص لم ينقصه شىء، ربما المال والعلاقات والعمل، وحتى الشهرة فإن حسابه على منصات التواصل الاجتماعى يتابعه الملايين، كل هذه العطايا التى منحها الله له يتمنى شباب كثيرون واحدة منها على الأقل، لذلك ما الهدف مما ارتكب، هل يشبع عقدة ما عنده؟ هل ينتقم منهن لرفضه سلوكهن؟

قيل إن زوجته خانته مع صديقه ولذلك طلقها، ولكن هذا سبب تافه لما ارتكبه من جرائم خاصة تفاصيل الجريمة، فهو لا يقتل أى فتاة أو سيدة والسلام، هو يختار نوعية بعينها، ولا يقتل والسلام أيضًا، بل كان يمارس معهن الجنس العنيف، ويعذبهن ويستمتع بآلامهن وصرخاتهن وهُن أحياء، وبعد الموت يستمتع من جديد بممارسة الجنس بعد أن أصبحن جثثًا ويصور كل ذلك ويحتفظ به، فقد تم الكشف عن ٣٠٠ مقطع مصور بجودة عالية على الموبايل الخاص به.

أى كان هناك سلوك وأفعال يفعلها القاتل فى الفيلم والقاتل فى الحقيقة مع جثث الضحايا، أى التمثيل بالجثة وليس مجرد تعذيب وقتل.. وغير معروف إذا كان المتهم فى قضية التجمع كان يفعل ذلك للتربح من الدارك ويب مثلًا، كما حدث فى جرائم قتل وتعذيب أخرى، أم لا.. فإذا كان يفعل ذلك ويقوم باصطياد النساء وتنفيذ التعذيب والقتل بهن لغاية مادية مثل الدارك ويب فهو شىء، ولكن إذا فعل ذلك لقناعة ما فى نفسه، وسبب ما فى عقله فهو شىء آخر.

القاتل فى فيلم «من الجحيم» تبين فى النهاية أنه يقوم بطقوس ما، حيث تبين أنه يتبع الماسونية، غير أنه مهووس بدراسة القلب البشرى، ويرى أن عمله هو معجزة تستحق التأمل والدراسة، لذلك فإن كل ضحية كان يأخذ من جسدها أعضاء غير الجثة الأخرى، ولكن ظل القلب هو العضو الأساسى والمشترك بين كل النساء الضحايا.. لذلك من الضرورى أن يعرض قاتل التجمع على متخصصين لمعرفة أسبابه الحقيقية وتحليلها، المسألة هنا تجاوزت فكرة تطور الجريمة وتحليل ذلك، لأن فكرة السفاحين عمومًا هى قديمة قدم الزمن، وجرائم القتل بشكل عام ليس بها تطور من الأساس، التطور لجرائم أخرى مثل الإرهاب والجرائم الإلكترونية والسرقة وتجارة المخدرات والسلاح، ولكن القتل هو القتل، أيًا كانت دوافعه وأساليبه المختلفة، المهم هنا هو سلوك القاتل ودوافع جريمته نفسية كانت أم مادية، والحالات الشاذة أو الغريبة تتم دراستها وتحليلها بعمق، حتى يتم كشف الغطاء عن شخصيات مماثلة واكتشافها، ومعالجتها قبل أن ترتكب جرائم جديدة، وتفادى الأذى الذى قد يتعرض له آخرون، بأخذ الحذر والحيطة، خاصة فى الأسباب النفسية التى تدفع شخصًا للقتل.