أسامة كمال: بيان الجنائية الدولية عن حرب غزة "ضحكت من الحزن والكوميديا"

علق الإعلامي أسامة كمال، علي بيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قائلا: بيان الجنائية الدولية "خضني"، والجميع منذ 8 شهور يشاهد ما يحدث في قطاع غزة من إبادة جماعية بحق المدنيين، موجهًا رسالة للمدعي العام للجنائية الدولية: "انت ومكتبك مجبتوش تليفزيون لسه ولا ايه".

وأوضح "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر شاشة "دي ام سي"، أن ما جاء في بيان المدعي العام يؤكد أن حماس تقوم بعمليات منهجية ضد الإسرائيلية وتمارس القتل والخطف والإبادة الجماعية حتى هذا اليوم حسب اعتقاده، مشددًا على أنه كيف يعرب مدعي الجنائية الدولية عن امتنانه للناجين من 7 أكتوبر، قائلًا: "كريم خان المدعي العام خائف ولازم يبدأ كلامه بأنه يدين المقاومة الفلسطينية والشخصيات".

وتابع: "إسرائيل ترفع سكينة ابتزاز في وجه المجتمع الدولي، وضحكت من الحزن والكوميديا السوداء أثناء قراءة بيان المحكمة الجنائية الدولية حول حرب غزة، مشددًا على أنه مستعد أن يقدم لمدعي الجنائية الدولية بيانات عشرات آلاف أسر الضحايا في غزة.

وشدد على أن المدعي العام للجنائية الدولية ساوى بين المعاملة القاسية وما قامت بها حماس بسلوك الاحتلال الإسرائيلي، وما يمارسه من إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما أنه اعتبر أن هجوم 7 أكتوبر يتساوى مع رد فعل الاحتلال الإسرائيلي المستمر بحق الشعب الفلسطيني حتى اليوم.