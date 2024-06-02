سردية الدفاع عن «الحجاج»

يروى «ابن كثير» فى «البداية والنهاية» عن سفيان بن عيينة عن أبى المحيا عن أمه قالت: لما قَتل الحجاج، عبدالله بن الزبير، دخل الحجاج على أسماء بنت أبى بكر، فقال: يا أماه إن أمير المؤمنين أوصانى بك، فهل لك من حاجة؟ فقالت: لست لك بأم، ولكنى أم المصلوب على رأس الثنية وما لى من حاجة، ولكن انتظر حتى أحدثك ما سمعت من رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: يخرج من ثقيف كذاب ومبير، فأما الكذاب فقد رأيناه «تقصد المختار بن أبى عبيدالله»، وأما المبير فأنت، فقال الحجاج: مبير المنافقين. والمبير هو القاتل الذى يسرف فى إزهاق الأنفس. فى مفتتح الترجمة التى يقدمها «ابن كثير» للحجاج بن يوسف الثقفى حكاية تلخص لك شخصية الرجل وسيرة العنف التى سار بها بين المسلمين، والملفت أن مصر كانت مسرح هذه الحكاية، فقد كان «الحجاج» مع أبيه «يوسف» فى زيارة لها، وهما فى طريقهما إلى أمير المؤمنين بالشام، فاجتاز بهما- وهما يستريحان قليلًا- سليم بن عنز، قاضى مصر، فنهض إليه أبوالحجاج فسلم عليه، وقال له: إنى ذاهب إلى أمير المؤمنين فهل من حاجة لك عنده؟ قال: نعم تسأله أن يعزلنى عن القضاء، فقال: سبحان الله! والله لا أعلم قاضيًا اليوم خيرًا منك، ثم رجع إلى ابنه الحجاج، فقال له ابنه: يا أبت أتقوم إلى رجل وأنت ثقفى؟ فقال له: يا بنى والله إنى لأحسب أن الناس يرحمون بهذا وأمثاله، فقال: والله ما على أمير المؤمنين أضر من هذا وأمثاله، فقال: ولم يا بنى؟ قال: لأن هذا وأمثاله يجتمع الناس إليهم فيحدثونهم عن سيرة أبى بكر وعمر، فيحقر الناس سيرة أمير المؤمنين ولا يرونها شيئًا عند سيرتهما، فيخلعونه ويخرجون عليه ويبغضونه ولا يرون طاعته، والله لو خلص لى من الأمر شىء لأضربن عنق هذا وأمثاله، فقال له أبوه: يا بنى والله إنى لأظن أن الله عز وجل خلقك شقيًا.

لقد أوغل الرواة والقالة فى نسج الحكاوى التى يرقى بعضها إلى مرتبة الأساطير وهم يتحدثون عن الحجاج ويصفون شخصيته، كنوع من التمهيد لسرد كم القهر والاستبداد اللذين ميزا شخصيته. يقول «ابن كثير»: «الحجاج كان يسمى أولًا كليبًا، ثم سُمى الحجاج، وذكر أنه وُلد ولا مخرج له حتى فتق له مخرج، وأنه لم يرتضع أيامًا حتى سقوه دم جدى، ثم دم سالح ولطخ وجهه بدمه فارتضع، وكانت فيه شهامة وحب لسفك الدماء، لأنه أول ما ارتضع ذلك الدم الذى لطخ به وجهه، وكانت فيه شهامة عظيمة، وفى سيفه رهق، وكان كثير قتل النفوس التى حرمها الله بأدنى شبهة، وكان يغضب غضب الملوك». كأن «ابن كثير» يريد من خلال هذه السردية- غير الواقعية- فى الأغلب أن يبرر دموية الحجاج ببعض الأمور الاستثنائية المتعلقة بطفولته، من بينها: تعثر ولادته، والدماء التى رضعها، وغير ذلك من حكاوى، حتى ولو كانت وقعت؛ فإنها لا تبرر ما تميزت به سيرة الحجاج من دموية واستبداد.

جزء من «سردية الدفاع» عن الحجاج أيضًا ارتبط بالحديث المبالغ فيه عن تقواه، وهو الحديث الذى يبدأ من اسمه «الحجاج»، أى الشخص كثير الحج. فابن كثير يذكر أن بعض السلف قال كان الحجاج يقرأ القرآن كل ليلة، وروى أيضًا أنه كان يتدين بترك المسكر، وكان يكثر تلاوة القرآن، ويتجنب المحارم، ولم يشتهر عنه شىء من التلطخ بالفروج، وإن كان متسرعًا فى سفك الدماء، وكان حريصًا على الجهاد وفتح البلاد، وكانت فيه سماحة بإعطاء المال لأهل القرآن، فكان يعطى على القرآن كثيرًا، ولما مات لم يترك فيما قيل إلا ثلاثمائة درهم. كل هذا الكلام يقع فى مربع المبالغات الهادفة إلى الدفاع عن شخصية الحجاج. فليس يُعقل أن يقرأ القرآن كل ليلة فى ظل ما عرف عنه من انشغال بأمور الدولة الأموية، وانخراطه العميق فى كل المعارك التى خاضها من عمل معهم من الخلفاء، وأما مسألة تجنب المحارم، فلا حرمة فى الإسلام أكبر من حرمة النفس، وقد كان الحجاج يترخص فيها، فإراقة الدم كانت من أسهل الأفعال التى يأتيها. ويإمكانك أن تستعيد من جديد القصة الرئيسية التى افتتح بها «ابن كثير» ترجمته للحجاج والمتعلقة بموقفه من قاضى مصر العادل، وخطورة أحاديثه عن عدل أبى بكر وعمر على الخلافة الأموية، وكأنه يرى التقوى جريمة، والحديث عن عدل الأكابر من الخلفاء الراشدين خطرًا على حكام بنى أمية، لذلك قرر أن يقتل قاضى مصر وأمثاله إذا ظفر بهم، أو يقطع ألسنتهم فى أقل تقدير، حتى يحمى أميره من شرهم.

كان الحجاج من البراعة بحيث يقلب القضايا لصالحه. يشير صاحب «البداية والنهاية» إلى أنه «لما قتل ابن الزبير ارتجت مكة بالبكاء، فخطب الحجاج الناس فقال: أيها الناس إن عبدالله بن الزبير كان من خيار هذه الأمة، حتى رغب فى الخلافة ونازعها أهلها، وألحد فى الحرم، وإن آدم كان أكرم على الله من ابن الزبير، وكان فى الجنة وهى أشرف من مكة، فلما خالف أمر الله وأكل من الشجرة التى نهى عنها أخرجه الله من الجنة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله».

كذلك لسان الاستبداد فى كل زمان ومكان قادر على قلب الحقائق، وإلباس الباطل ثوب الحق. فكل إنسان شريف كريم حتى إذا اعترض طريق الجالس على عرش الخلافة أو ثار فى وجهه، فإنه يصبح حلال الدم!.