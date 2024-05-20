عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان: مصر هى الطرف الوحيد الحكيم فيما يحدث بفلسطين منذ 7 أكتوبر

قال محمود بسيوني الكاتب الصحفى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إننا أمام تحرك من الجنائية الدولية يمكن التعويل عليه إعلاميًا، بعد طلب الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ويوآف جالانت.

وأضاف "بسيوني"، خلال استضافتة ببرنامج "الحياة اليوم"، والمُذاع على فضائية الحياة، أن القرار جاء بعد استخدام إسرائيل سياسية التجويع وحرب الإبادة الجماعية منذ السابع من أكتوبر، والذي راح ضحيتها آلاف الضحايا والمصابين.

ونوّه، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بأن مصر هي الطرف الوحيد الحكيم فيما يحدث بفلسطين منذ 7 أكتوبر، حيث أسهمت بشكل كبير في تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وأضاف، أن مصر حذرت منذ اللحظة الأولى، من خطورة التصعيد من خلال رسائل وخطابات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى مؤتمر القاهرة للسلام، واحتضان المفاوضات بين أطراف الصراع.