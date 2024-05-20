الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسامة كمال: العالم حُبست أنفاسه بسبب حادث مروحية الرئيس الإيرانى

أسامة كمال
أسامة كمال

قال الإعلامي أسامة كمال، خلال تقديم حلقة اليوم الإثنين من برنامج "مساء dmc" والمُذاع على فضائية "دي أم سي"، إن العالم حبس أنفاسه منذ أمس ولمدة 20 ساعة بعد أخبار سقوط مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والذي راح فيها عدد من كبار رجال الدولة.

وأشار إلى أن صباح اليوم أعلن التليفزيون الإيراني أن الطيارة تحطمت فوق منطقة جبلية، حيث قدمت مصر نعيًا بمزيد من الحزن والأسى بسبب وفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته.

وتابع أن بيان رئاسة الجمهورية قال "يتقدم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بخالص التعازي والمواساة للشعب الإيراني الشقيق ويدعو الله عز وجل أن يتغمد الرئيس الإيراني الفقيد والراحلين بواسع رحمته ويلهم أسرهم الصبر والسلوان وأعرب عن تضامن جمهورية مصر العربية".

وأضاف، أن الدولة المصرية مع القيادة والشعب الإيراني في هذا المصاب الجلل، مشيرًا إلى أن القصة الرسمية التي خرجت من إيران، شككت وسائل إعلام كثيرة فيها، والتي أفادت بأن مروحية الرئيس الإيراني حصل فيها عطل وهو راجع من أزربيجان الشرقية الإيرانية بعدما افتتح مع الرئيس إلهام عليف سدًا مشتركًا بين البلدين.

أسامة كمال مروحية الرئيس الإيراني الرئيس الايراني مساء dmc دي ام سي التلفزيون الإيرانى

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