الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة ترم ثاني برقم الجلوس، حيث ينتظر الآلاف من طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادى بمحافظة البحيرة الإعلان الرسمي عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي ترم ثاني فى جميع الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة البحيرة، والبالغ عددها 18 إدارة تعليمية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية فى البحيرة، خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك عقب الانتهاء من اعتمادها من قبل الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ولذلك سنقوم بتوفير جميع المعلومات والخطوات اللازمة خلال هذا المقال من أجل المساهمة في سرعة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة.

نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة ترم ثاني 2024

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة انه تم الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بطلاب الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة، وتم رصد الدرجات النهائية للطلاب بعناية للتأكد من دقة النتيجة، مشيرا إلى أنه سيتم عرض النتيجة على الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، من أجل اعتماد النتيجة رسميًا، ويعقب اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي ترم ثاني فى محافظة البحيرة، عملية رفع النتيجة عبر موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة البحيرة، وسيتم إتاحة هذا الرابط للجميع حتى يتم القيام بالمساهمة فى الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة ويسر.

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة 2024

من خلال رقم الجلوس الخاص بالطالب تستطيع الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الاساسي عن طريق اتباع الخطوات التالية:

فى البداية يتم الدخول على موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة البحيرة.

ثانيا: يتم تسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

ثالثا: يتم الضغط على عرض النتيجة والحفاظ.

