خبير بالشأن الإيرانى: من الممكن أن يكون هناك متورطون بمقتل الرئيس الإيرانى

كشف محمد عباس ناجي، الخبير في الشأن الإيراني بمركز الأهرام، عن تفاصيل مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إثر تحطم مروحيته بالأمس، موضحًا أن توجيه التهم لإسرائيل وأمريكا بأنهما وراء إسقاط طائرة الرئيس الإيراني يأتي بسبب التصعيد العسكري في المنطقة منذ 7 أكتوبر، والمواجهة التي كانت بين إسرائيل وإيران الشهر الماضي.

وأضاف "ناجي"، خلال مداخلة عبر ببرنامج "مساء دي إم سي"، على شاشة "دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، أن التهم التي توجه لإسرائيل وأمريكا وعلاقتهما بالحادث قد تؤثر على مستوى التصعيد العسكري بين البلاد، بالإضافة إلى أنها قد تكون سببًا في رفع الهجمات الموجهة إلى إسرائيل أو استهداف القواعد الأمريكية.

ونوّه بأن أمريكا وإسرائيل قدمتا رسالة استباقية بأنه ليسوا المتورطين في هذا الأمر، متابعًا: "من الممكن أن يكون هناك متورطون بالفعل في هذا الحادث ولا يمكن استبعاد ذلك بناءً على حروب المنطقة"، مشيرًا إلى أن المواجهات في الداخل الإيراني على المستوى السياسي والأمني بين النظام والشارع والجماعات المسلحة.