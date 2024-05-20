لبنى عسل: مشروع قانون المنشآت الصحية هدفه تطوير الخدمة وليس البيع

قالت الإعلامية لبنى عسل، اليوم وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون تم تقديمه من الحكومة بخصوص تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشئآت الصحية.

وأضافت "عسل"، خلال تقديم حلقة اليوم الإثنين من برنامج "الحياة اليوم" والمُذاع على فضائية "الحياة"، أن المشروع يسهم بشكل كبير في تطوير المستشفيات والعمل على تحسين الخدمة الصحية.

ونوهت أن الهدف من المشروع هو تحسين الخدمة الصحية، وليس كما يروج له أنه "بيع للمستشفيات"، مشيرة إلى أن المشروع في صالح المواطن المصري، حيث ينص مشروع القانون على عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي، وكذلك الخدمات الإسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجانًا.

وتابعت أن مشروع القرار تقدم وبشكل سريع وعاجل، حيث تمت دراسته بشكل تفصيلي بالتعاون مع لجنة الصحة لإخراج المشروع بأفضل طريقة لصالح المنظومة الصحية.